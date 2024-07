Tratnik ima višje cilje za cestno dirko kot za kronometer

Glede na to, da na cestni dirki ne bo nastopil branilec bronaste kolajne Tadej Pogačar , je za člane slovenske četverice ob sicer veliki praznini to lahko tudi določena prednost.

Vseeno je prepričan, da mu tritedenska dirka v nogah pred OI lahko pomaga, a bolj na cestni dirki, ki bo 3. avgusta. "Na kronometrih na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah so bili večinoma boljši tisti, ki so se specifično pripravljali na to dirko in tik pred tem niso imeli v nogah tritedenske dirke. Se je pa večkrat pokazalo, da ti lahko takšna dirka prinese veliko za cestno dirko in je forma najboljša ravno takrat. Za soboto težko kaj spremenim, poskušal bom čim bolj uživati," pravi Tratnik.

"Za celotno ekipo je Tadejeva odsotnost resda minus, po drugi strani pa ne bomo izraziti favoriti. V Tokiu so vsi čakali, da bomo prevzeli pobudo v glavnini. Tega tokrat ne bo. Lahko se bomo držali v ozadju, medtem ko bodo morale druge države opraviti več dela, kar lahko izkoristimo," je prepričan Tratnik.

Na cestni dirki se mu bodo pridružili še Matej Mohorič, Luka Mezgec in Domen Novak, ki je zamenjal Pogačarja, od nedelje prvega zmagovalca dvojčka Giro - Tour v zadnjih 26 letih.

"Malo me je presenetila njegova odločitev, ker sva še zadnji teden Toura govorila o tem in je bilo videti, da gre na OI. Na koncu se je odločil, da ne gre. Vem, kako je peljati Giro in Tour, on pa je dirkal še na skupno razvrstitev. Zato ga povsem razumem, saj se tudi sam počutim neuporabno. Mi pa dosti pomenijo olimpijske igre in sem si želel priti sem," je Pogačarjevo odločitev o odpovedi Pariza še ocenil Tratnik.

Ta po obisku družine v Nici in nekaj lahkotnih treningih trenutno skrbi predvsem za regeneracijo pred sobotno preizkušnjo.

"Malo poskušam poslušati telo na treningu. Po srčnem utripu sem videl, da je telo še kar utrujeno, saj je bil utrip nizek. V petek imam načrt spet dve uri vožnje in nekajkrat po pet minut malo hitreje, da aktiviram noge. Če bo spet slabo, bom šel počasneje in upal, da bo v soboto v redu," je razlagal Tratnik.

Rezultatskih ciljev resda nima, a dodaja: "S 'top 10' bi bil izjemno zadovoljen." Bo pa v močni konkurenci to težko dosegljivo. Med glavnimi favoriti so svetovni prvak Belgijec Remco Evenepoel, Italijan Filippo Ganna in mladi Britanec Josh Tarling.

Zlate kolajne iz Tokia ne bo branil slovenski as Primož Roglič, ki se je že pred časom odpovedal pariškemu nastopu v kronometru.