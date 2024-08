Tratnik po osmem mestu: Če verjameš, se ti izide

Na najdaljši cestni dirki v zgodovini olimpijskih iger je slavil Belgijec Remco Evenepoel in postal prvi v zgodovini med moškimi, ki je na igrah okoli vratu obesil dve zlati kolajni. Jan Tratnik je za zmagovalcem zaostal 1:16 minute. "Na takih dirkah moraš biti agresiven. Če verjameš, se ti izide. Verjel sem vase, imel sem dobre noge, sicer je bilo zadnjih 50 km res težkih, ko ne veš več, ali si dosti dober ali ne," je dirko ocenil član Visma-Lease a Bika.

Evenepoel še do drugega pariškega zlata

"Nisem odnehal, poskušal sem in poskušal ter videl, da se lahko borim za visoka mesta," je pristavil in se obrnil še k sprintu skupine za tretje mesto: "Kdor ima dober sprint, je lahko poskusil. Sam nisem dober sprinter, še posebej po lanski poškodbi kolena, ki mi je največ vzela prav v tem pogledu. Na koncu sem dal vse, kar sem lahko."

Najboljša slovenska uvrstitev na cestni dirki olimpijskih iger ostaja tretje mesto Tadeja Pogačarja iz Tokia. Zgolj hipotetično je o zvezdniškemu rojaku, ki se dirke v Parizu ni udeležil zaradi utrujenosti po Touru, spregovoril tudi Tratnik. "Saj Tadej je Tadej, njemu vse ustreza, on lahko vse. Kaj bi bilo, če bi bilo. Zagotovo bi bil dober in favorit. Vendar to je bil tudi Wout Van Aert, pa ga ni bilo spredaj. Zdaj nima smisla o tem razpredati."

Še drugi Slovenec v cilju Luka Mezgec je za zmagovalcem na 38. mestu zaostal sedem minut in 23 sekund, medtem ko sta Matej Mohorič in Domen Novak odstopila. "Vedeli smo, da bo zahtevno in da bo šlo mož na moža. Po zmagovalcu vidiš, kako zahtevna je dirka. Ko Remco zmaga, nikoli ni enostavno. Mislim, da smo kot ekipa super razdelili naloge, Jan je vrhunsko branil slovensko čast. Lahko smo zadovoljni," je v mešani coni razlagal Mezgec.