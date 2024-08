Turški strelec obtožen sodelovanja pri poboju Kurdov

Yusuf Dikec je športnik, ki ga je še pred kratkim poznal le malokateri športni navdušenec, v zadnjih dnevih pa je postal eden izmed vidnejših osebnosti olimpijskih iger v Parizu. Turški strelec, ki je brez zaščitne opreme in z roko v žepu osvojil srebrno medaljo ter srca športnih navijačev, pa se je znova znašel v središču pozornosti.

Kot je razkril družbeni aktivist Scharo Maroof, naj bi Dikec v 90. letih služil v turški vojski prav v obdobju nasilnih konfliktov med turškimi silami in kurdsko vojaško organizacijo Delavska stranka Kurdistana (PKK).

Maroof je poudaril, da vpletenost 51-letnega strelca v vojaške operacije v mestu Cizre, prizorišču nasilja nad Kurdi, mečejo senco na njegovo podobo športnega junaka.

"Tuji mediji o njem poročajo kot o junaku, vzorniku. Toda Yusuf Dikec je bil del turške vojske med pobojem Kurdov. Poslan je bil v kurdsko regijo Mardin kot načelnik turške vojske," je bil še oster kurdski aktivist.

Dikec je sicer po poklicu policist. Na olimpijskih igrah tokrat sodeluje tretjič. Svoje največje uspehe do letos je dosegel med letoma 2013 in 2016, ko je bil dvakrat svetovni prvak, petkrat evropski prvak in zmagovalec sredozemskih iger. Prejšnji torek je skupaj s sotekmovalko Sevval Ilyada Tarhan za Turčijo med mešanimi ekipami v disciplini zračna pištola na 10 metrov osvojil sploh prvo olimpijsko medaljo v strelstvu.