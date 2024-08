Umetnica ali 'kenguru z epilepsijo'?

Čeprav so olimpijski športniki že zdavnaj doma, se prah okoli posameznih nastopov še ni polegel. Na tapeti je tako še vedno avstralska breakdancerka Rachael Gunn. Spletna peticija, ki terja odgovornost, češ da ni imela kaj iskati na olimpijskih igrah, je zbrala že več kot 50.000 podpisov. Avstralski olimpijski komite pa je medtem uradno zahteval umik peticije, ki po njegovih besedah maltretira in nadleguje plesalko z umetniškim imenom Raygun. Pojasnili so tudi, po katerih kriterijih si je prislužila vozovnico za Pariz.

Poročali smo že o nastopu na OI 2024 v Parizu, ki je postal viralen. V kvalifikacijah pri plesu breakdance, ki se je prvič v zgodovini znašel na sporedu olimpijskih iger, je za avstralske barve nastopila tudi akademska plesalka Rachael Gunn.

Rachael Gunn med olimpijskim nastopom. FOTO: Profimedia icon-expand

36-letnica z umetniškim imenom Raygun je vodilna avstralska breakdancerka in strokovnjakinja za breakdance, ima pa tudi doktorat iz kulturologije, na Univerzi Macquarie v Sydneyju kot raziskovalka kreativnih umetnosti proučuje kulturno politiko breakdancea. Sodniki na tekmovanju v breakdanceu ocenjujejo na podlagi kreativnosti, osebnosti, tehnike, raznolikosti, muzikalnosti in raznovrstnosti plesnih gibov. V Parizu ji v vseh treh kvalifikacijskih dvobojih niso prisodili niti ene same točke.

Od ostalih nastopajočih se je razlikovala še po slogu oblačenja, nastopila je v avstralski reprezentančni uniformi, namesto v običajnih oblačilih. Njeno nerodno gibanje po plesišču pa je dvignilo marsikatero obrv že na samem prizorišču Place de la Concorde.

Nekateri njen nastop obužujejo, drugi podpisujejo peticijo. FOTO: AP icon-expand

Družbena omrežja pa so dobesedno pregorela. Uporabniki so kar tekmovali med seboj, kdo bo posnetek njenega nastopa pospremil s čim bolj slikovito primerjavo – od domače mačke, ki se preteguje v pesku, do kenguruja, ki je utrpel epileptični napad.

Kengurujski poskoki kot posvetilo domovini Avstralka je na očitke odgovarjala z dvignjeno glavo. Na Instagramu je delila objavo Svetovne plesne zveze s svojo fotografijo in motivacijskim citatom: "Ne bojte se biti drugačni, pojdite in zastopajte sebe, nikoli ne veste, kam vas bo to popeljalo." Trdila je, da je izražala svoj slog, za katerim še vedno stoji. Prav tako je branila svoje kengurujske poskoke na odru, saj je dejala, da je z njimi dodala osebni pečat, posvečen svoji domovini. Številni rojaki so nazadnje stopili na njeno stran, njeni podporniki so za pogrom krivili tudi seksizem, toda kritiki se niso pomirili. Na spletu se je pojavila peticija, ki zahteva transparentnost in takojšnjo preiskavo izbornega postopka za olimpijske igre v Parizu, poleg Gunnove so puščice usmerjene tudi v šefico avstralskih olimpijcev Anno Mears. Jezni podpisniki trdijo, da je Gunnova vozovnico za Pariz odžrla dejansko talentiranim avstralskim plesalcem, v odločevalskem zboru pa da je sedel njen mož, prav tako plesalec in trener, kar je po njihovem mnenju konflikt interesov.

Gunnova na pariškem odru. FOTO: AP icon-expand

Peticija je zbrala že več kot 50.000 podpisov, danes pa se je oglasil tudi avstralski olimpijski komite (Aoc). Peticijo so ostro obsodili in se uradno obrnili tudi na spletno platformo Change, ki objavlja peticije z vsega sveta, ter zahtevali njen takojšnji umik. Zahteva po takojšnjem umiku peticije Dejali so, da peticija vsebuje "številne neresnice, namenjene vzbujanju sovraštva do športnice, ki je bila izbrana v avstralsko olimpijsko ekipo prek transparentnega in neodvisnega kvalifikacijskega izbora in postopka imenovanja". Dodali so, da vodja olimpijcev ni imela nobene vloge pri kvalifikacijskih dogodkih ali imenovanju potnikov za Pariz.

Gunnova se je od sotekmovalk razlikovala že po opravi FOTO: AP icon-expand

"Sramotno je, da se te neresnice, ki si jih je izmislil anonimnež, lahko objavljajo na tak način. Gre za ustrahovanje, nadlegovanje in obrekovanje," so zahtevali takojšnji umik peticije, ki ima, mimogrede, v naslovu zapisano celo napačno ime Avstralke. Poudarili so, da si noben športnik, ki je zastopal svojo državo, ne zasluži takega pogroma. Razložili postopek izbora Razložili so, da se je Gunnova na olimpijske igre v Parizu uvrstila preko kvalifikacijskega dogodka Oceanije lani jeseni, ki je bil v Sydneyju izpeljan v skladu s sistemom olimpijskih kvalifikacij, ki ga je določila Svetovna plesno-športna zveza (WDSF), odobril pa ga je tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Nastopili so športniki iz štirih držav: Avstralije, Nove Zelandije, Fidžija in Papue Nove Gvineje, sodniško komisijo pa je sestavljalo devet neodvisnih sodnikov. Gunnova je tam zmagala, zato jo je zveza povsem upravičeno imenovala za članico odprave v Pariz, pravi Aoc. "Racheal Gunn ni bila odgovorna za nobeno odločitev," so poudarili. Dodali so še, da vodja avstralskih olimpijcev Anna Mears na omenjeni kvalifikacijski dogodek ni imela nobenega vpliva, prav tako v sodniški komisiji ni sedel Samuel Free, mož Gunnove.

