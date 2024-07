Urnaut: Vsaka tekma bo gladiatorska borba

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v sredo zvečer pripotovala v Pariz in se že nastanila v olimpijski vasi. Tam so jih pričakali Slovenci, ki so prostor že spoznali, skupaj pa bodo tako pisali še eno pravljico slovenskega športa. V četrtek odbojkarje čaka tudi prvi trening, še pred samim odhodom v Pariz pa je kapetan Tine Urnaut poudaril, da je cilj seveda najprej napredovanje do četrtfinala tekmovanja, toda treba je razmišljati previdno in počasi. Potem pa naprej.

Slovenijo v skupinskem delu odbojkarskega olimpijskega turnirja čaka najprej tekma s Kanado, ki bo v nedeljo, 28. junija. V torek, 30. junija, se bodo pomerili s Srbi, v petek, 2. avgusta, pa z domačini Francozi. Skupina je zagotovo zahtevna, kajti na olimpijskih igrah so najboljše reprezentance sveta, toda nasprotniki vsekakor niso nepremagljivi. V slovenskem taboru se zato zavedajo, da je treba ohraniti takšno miselnost, da se osredotočiš samo na naslednjega nasprotnika, preveč vnaprej pa ni dobro posegati. "Vse tekme se bodo igrale na nož, vsaka ekipa pa bo želela dati 120 odstotkov od sebe. Mi pa moramo dati še več kot vsi ostali. Ne glede na to, na katerega nasprotnika naletiš, pa naj bo to v naši ali kateri koli drugi skupini, moraš odigrati več kot 100-odstotno. Pričakujem, da bodo zares težke tekme. Vsaka bo prava gladiatorska borba in upam, da bomo na koncu mi tisti, ki se bomo veselili," pove kapetan Tine Urnaut.

Časa za preračunljivost na igrah torej ni, vsako točko je treba odigrati na polno. Slovenija je tudi v letošnjem letu že večkrat dokazala, da je v tistih ključnih trenutkih lahko zelo uspešna. "Borbenost in srce, ki ju ima ta ekipa, sta nepredstavljiva. Ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdemo, se vedno borimo. Tudi v 'brejk fazi' delamo zares vrhunske stvari. Upam, da bomo vse skupaj dvignili na takšen nivo. Najbolj mi je všeč, da se vedno borimo in pokažemo tisto veliko srce, ki ga imamo," še pove Urnaut.

