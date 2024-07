Urnaut: Že pred prihodom v Pariz smo vedeli, da bo šla vsaka tekma na nož

"Zagotovo sanjski uvod za nas. Ta pozitivna energija, ki se je v nas nabirala v zadnjem desetletju in pol, je zdaj priplavala na površje. Vedeli smo, da bo vsaka tekma na olimpijskih igrah zelo zahtevna, in to se je tudi potrdilo v dvoboju z zelo kakovostno reprezentanco Kanade," se je Urnaut v uvodnem delu pogovora z našim novinarskim kolegom Maticem Flajšmanom še enkrat dotaknil nedeljskega obračuna s Kanado.

"V tekmo smo krenili naravnost odlično, potem pa se nam je pripetila poškodba Tončka Šterna. Prvi pogled na njegov prst ni bil za tiste s slabšim želodcem, ampak borec, kakršen je, se je Tonček hitro vrnil na igrišče in nadaljeval v svojem slogu. V vmesnem času ga je na izjemen način nadomestil Rok Možič, kar je dokaz, da imamo kakovostno klop. Širina klopi bo, nenazadnje, eden od ključnih dejavnikov na poti do želenega uspeha," je prepričan izkušeni 36-letni Korošec, ki podobno kot o Kanadi z izbranimi besedami govori tudi o naslednjem slovenskem tekmecu Srbiji.

"Če samo pogledamo tri glavne napadalce kanadske reprezentance, hitro pridemo do ugotovitve, da gre za vrhunske odbojkarje, ki so v lanski klubski sezoni igrali finale tako italijanskega državnega prvenstva kot tudi pokalnega tekmovanja. Najpomembneje je, da gradiš točko po točko in tako prideš do zmag(e). Še pred prihodom v Pariz smo vedeli, da bo šla vsaka tekma na nož. Tu preprosto ni slabih reprezentanc. Srbija je naša naslednja tekmica, še ena izjemno kakovostna zasedba, ki je na prvi tekmi dodobra namučila gostiteljico turnirja Francijo. Videli ste, kako so nam dihali za ovratnik v Ligi narodov v Stožicah, in to v mešani zasedbi. Skratka, tu zagotovo ne bo lahkih tekem," še dodaja Tine Urnaut.