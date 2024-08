Urnik in spored tekmovanj na OI 2024

Na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu se bodo športniki iz celega sveta na 19 dneh iger v 32 športnih panogah potegovali za 329 kompletov medalj. Pariz bo po letih 1900 in 1924 že tretjič gostil poletne olimpijske igre in bo tako skupaj z Londonom obveljal za mesto, ki je do sedaj gostilo največ olimpijskih iger.