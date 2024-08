V judu na OI med nasprotnikoma 60-kilogramska razlika

Joon-hwan Lee in Teddy Riner

Teddy Riner , ki tehta 140 kilogramov, v višino pa meri 204 centimetre, se je v četrtfinalu pomeril proti 80 kilogramov težkemu in 175 centimetrov visokemu Joon-hwan Leeju . Rezultat ni presenetil nikogar, Francoz je po minuti in pol brez večjih težav odpravil nasprotnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za 35-letnega Rinerja je to že peta kolajna najbolj žlahtnega leska. V kraljevski kategoriji je slavil v Londonu 2012, Rio de Janeiru 2016 in letos v Parizu, na mešanih ekipnih tekmah pa pred tremi leti v Tokiu in letos v Parizu.