V Parizu je vse nared za največji športni dogodek tega leta

Sprehod po Parizu, da takoj slutiti, da v mestu ni tiste prave, sproščene poletne romance. Mesto ljubezni, ki je eno najbolj obiskanih mest na svetu, znano po francoski bageti in francoskih rogljičkih, s prepoznavnim slogom za modo in večni navdih vsem zaljubljencem, umetnikom in romantikom, je trenutno povsem športno obarvano. Mesto luči, kot mu nekateri pravijo, je tokrat še bolj razsvetljeno in razgaljeno. Mesto, ki bo na svoj francoski poljub čakalo vse do 11. avgusta. Takrat bo namreč ob 21. uri zvečer potekala veličastna zaključna slovesnost letošnjih poletnih olimpijskih iger.

Na vsakem koraku stojijo policisti, ki skrbijo, da bodo igre od začetka zasijale v vsej svoji lepoti. Ob njih so še številni drugi delavci iz vseh smeri, ki pilijo še zadnje podrobnosti, da bo tudi slavnostno odprtje na reki Seni zares spektakularno in nepozabno. Tokrat se namreč otvoritvena slovesnost seli kar na reko, športniki, ki predstavljajo 206 nacionalnih olimpijskih komitejev, pa bodo množico navijačev, bilo naj bi jih nekje pol milijona, pozdravili kar iz nekje 100 čolnov in rečnih barčic. Da o tistih, ki bodo pred televizijskimi sprejemniki sploh ne izgubljamo besed. Dogodek bo varovalo 45.000 policistov, na pomoč pa so jim poleg ostalih, priskočili tudi slovenski policisti. Vse skupaj se bo dogajalo na razdalji šestih kilometrov, spust bo potekal od mostu Austerlitz vse do Eifflovega stolpa. Ta dan bodo zaradi varnostnih razlogov v Parizu zaprte številne znamenitosti. Podroben scenarij in seznam nastopajočih oblasti niso povsem razkrile, ugiba pa se o zares velikih stvareh.

No, velike reči pa nas čakajo tudi v nadaljevanju. Po prespani noči in prvi evforiji se v soboto, 27. julija, začenja zares. Tekmovanje bo potekalo v 32 različnih športih, razdeljenih pa bo kar 329 kompletov odličij. Novost med športi je brejkanje, na sporedu pa ostajajo rolkanje, športno plezanje in deskanje na valovih. Vseh športnikov in športnic iz več kot 200 držav je nekje 10.500, pomembno pa je poudariti, da je delež ženskih in moških tekmovalcev enak. Slovenijo bo zastopala doslej najštevilčnejša ekipa, ki vključuje kar 90 športnikov. Ti pa se bodo merili v 17 športih. Organizatorji navajajo, da je bilo prodanih že rekordno število vstopnic, ta številka pa se bo še večala, ker so vstopnice še vedno v prodaji.