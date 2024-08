V vaterpolskem polfinalu Srbija, Hrvaška, ZDA in Madžarska

Hrvaška si je kot prva zagotovila polfinale, v četrtfinalu je premagala Španijo z 10:8.

Hrvati so že v prvi četrtini prišli do dveh zadetkov naskoka, v drugem delu pa so vodstvo povišali že na 6:2. To pa je bila razlika, ki je Špancem, sicer aktualnim evropskim prvakom, ni več uspelo bistveno znižati. V zadnji četrtini so Španci sicer še prišli na gol zaostanka (7:8, 8:9), a je nato Konstantin Harkov potrdil hrvaško zmago.

Uspešni so bili tudi srbski vaterpolisti. Grčijo so premagali z 12:11, potem ko je odločilni gol dosegel Nikola Jakšić s strelom od daleč v zadnjih sekundah tekme. Grčija je le šest sekund pred tem izenačila na 11:11.

Najboljši pri Srbiji je bil sicer Dušan Mandić, ki je dosegel pet golov.

Američani so po kazenskih strelih premagali Avstralce z 11:10, po rednem delu se je tekma končala s 7:7.

Prav tako se je po kazenskih strelih končal tudi obračun med Italijo in Madžarsko. Italija je sredi zadnje četrtine še vodila z 8:6, a so Madžari minuto in pol pred koncem izenačili, potem pa z boljšim izvajanjem strelov s petih metrov prišli do polfinala.