Vedenejeva v Parizu na dobri poti v finale OI

Tridesetletna Rusinja, ki od leta 2018 brani slovenske barve, je uvodni nastop pariških iger z žogo opravila brez večjih napak, a precej negotovo, kar se je poznalo tudi pri oceni (32,600 točke). Precej bolje ji je uspel nastop z obročem, za katerega so jo sodnice nagradile s 34,150 točke.

Jekaterina Vedenejeva je v boju za finale mnogoboja pred popoldanskima nastopoma s kiji in trakom na osmem mestu s 66,750 točke.

Najbolje kaže Italijanki Sofii Raffaelli (70,150), potem ko je vodilna po prvi rotaciji, Daria Varfolomeev je z obročem naredila veliko napako pri kotaljenju in je morala poseči po rezervnem rekvizitu. Kljub temu je Nemka (68,950) po polovici tekme na četrtem mestu. Druga je Bolgarka Borjana Kalejn (69,950), tretja pa Ukrajinka Tajsja Onofričuk (69,500).

V petek je na sporedu finale mnogoboja najboljše deseterice iz kvalifikacij, kjer bodo ritmičarke na novo začele tekmovanje – z ničle.

Olimpijski turnir že od leta 1984 in iger v Los Angelesu poteka po ustaljenem programu, tekmovalke imajo tako kot na vseh igrah doslej na voljo zgolj nastop v mnogoboju, čeprav bi si ritmičarke želele, da bi se tudi one po vzoru športne gimnastike lahko merile v finalih po rekvizitih in tako imele več možnosti za olimpijska odličja.