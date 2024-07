Kostanjškova in Žvegelj ostala brez bojev za olimpijska odličja

"Proga številka 1 pri tem ni imela vpliva. Statistično sicer kaže, da je najhitrejša proga številka 2, a mislim, da so bili danes pogoji povsem enakovredni. Vetra praktično ni bilo, izgovorov tako ni. Nisem pa izgubila motiva, še vedno ciljam na najvišjo možno uvrstitev, se pravi na finale C," se še naprej namerava boriti Kostanjškova.

Slovenija je imela predstavnika tudi v moški konkurenci, v četrtfinalu je nastopil Žvegelj, ki mu pa tako kot Kostanjškovi pred njim na 2000-metrski razdalji ni uspela predstava, s katero bi se lahko meril za olimpijska odličja, kar sicer niti ni nihče pričakoval.

Žvegelj je bil peti, slabši od Slovenca v četrtfinalu 3 je bil le Kubanec Reidy Cardona Blanco, medtem ko je bil najboljši Nizozemec Simon van Dorp. Slovenski veslač je tako pristal v skupini tekmovalcev, ki se bodo v polfinalu C/D merili za največ 13. mesto.

"Poskušal sem se držati Hrvata in ga v finišu premagati. A izkazalo se je, da je bil prehiter, premočen, takoj se je oddaljil, kmalu je odšel iz mojega vidnega polja. Na koncu sem sicer nekoliko pospešil, a več kot do petega mesta nisem mogel. Ni bilo prave svežine, poznalo se je, da sem moral v repasaž in da je vroče. Prav tako nisem med najbolj izkušenimi, zato pričakovati kaj dosti več ni bilo realno," ni bil posebej razočaran sin slovenske veslaške legende in dobitnika olimpijske kolajne Denisa Žveglja.