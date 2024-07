Vlah: Lahko smo eno izmed presenečenj rokometnega turnirja v Parizu

"Z nekaj sreče in dobro igro se lahko vmešamo v boj za kolajne," je bil pred odhodom v Pariz optimističen slovenski rokometaš, ki je v ponedeljek praznoval 27. rojstni dan.

"Mislim, da smo na prejšnjih turnirjih dokazali, da se lahko uvrščamo v sam svetovni vrh, čeprav nam je do medalje vedno nekaj zmanjkalo," je za STA dejal Vlah. Prednost vidi tudi v tem, da fizična pripravljenost reprezentanc ne bo enaka kot sredi sezone, zaradi česar bi lahko Slovenci presenetili na papirju kakšnega favoriziranega tekmeca.

V četrtfinale bodo napredovale reprezentance od prvega do četrtega mesta, ki se bodo nato v tekmah na izločanje pomerile z najboljšimi štirimi iz skupine B, kjer bodo nastopile Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.

Slovenija bo v prvem delu tekmovanja nastopila v skupini A. Med 27. julijem in 4. avgustom se bo vsak drugi dan v dvorani Paris Expo Porte de Versailles pomerila proti Španiji (tekma se bo pričela ob 9. uri), Hrvaški (11.00), Švedski (16.00), Japonski (19.00) in Nemčiji (14.00).

Glede priprav je Vlah povedal, da bo moral s skupaj s soigralci iz njih potegniti maksimum. "Morali bomo dobro analizirati vsakega nasprotnika in nato stopnjevati svojo igro ter popraviti napake iz preteklosti," je dodal eden ključnih mož slovenske reprezentance na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju marca v Granollersu.

Vlah je v pogovoru za STA dejal, da so se mu z uvrstitvijo v Pariz uresničile otroške sanje. "Upam, da to ne bo zadnjič. Na začetku bo zagotovo nekaj treme, a sam bom to skušal spremeniti v nekaj pozitivnega. Z ekipo bomo poskušali narediti čim boljši rezultat," je dejal Vlah.

V veliko čast mu je tudi, da bo del rekordne 90-članske slovenske olimpijske odprave v francoski prestolnici. "To ni nekaj vsakdanjega. Verjetno se bo spletla tudi kakšna prijateljska vez. Imel bom možnost spoznavati ljudi iz vsega sveta. Vsi slovenski športniki bomo del ene reprezentance, zato bomo rokometaši držali pesti za druge in upali, da bodo tudi drugi navijali za nas," je o svojih pričakovanjih pred igrami dejal Primorec.

Malce ga žalosti le dejstvo, da se ne bo mogel udeležiti otvoritvene slovesnosti, saj ga s soigralci v soboto ob 9. uri že čaka tekma s Španijo. Namesto otvoritvene slovesnosti bo tako poskušal najti čas za ogled nekaterih drugih športov. "Če bomo imeli tekmo zjutraj, si bom morda ogledal tekmo odbojkarjev. Želel bi si ogledati tudi tekmovanja v atletiki," je sklenil Vlah.