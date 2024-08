Vodišek korak do (zlate) medalje, a na start odločilnih bojev bo še počakal

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toni Vodišek je v finale jadralnega razreda formula kite krenil s prvega mesta z dvema zmagama. Po eno imata Singapurec Maximilian Maeder in Avstrijec Valentin Bontus, olimpijski prvak pa bo tisti, ki bo prvi prišel do treh zmag. Izvedli bodo največ pet finalnih regat. Tekmovanje bi se moralo že začeti, a se to ni zgodilo, saj čakajo na ugoden veter.