Vodišek po sedmih regatah znova prevzel vodstvo

Po več kot uri čakanja na dovolj močan veter so na hitro izpeljali dve regati, potem pa je veter "ugasnil" in so floto poslali na obalo.

24-letni Toni Vodišek, ki je povedel po štirih regatah prvega dneva tekmovanj v nedeljo, ima tako 12 točk. Pred torkovima regatama je bil z enakim številom točk kot Koprčan vodilni Singapurec Maximilian Maeder. 17-letni dvakratni zaporedni svetovni prvak je bil v šesti regati 11. in v naslednji četrti ter je zdrsnil na drugo mesto s 15 točkami. Njegov najslabši izid je bil odstop v četrtem plovu, črta pa se mu tudi šesti plov (11.). Tretji je s petim in 20. mestom v današnjih regatah Avstrijec Valentin Bontus, ki ima 17 točk in s tem za pet točk zaostaja za slovenskim tekmovalcem.

"V prvi regati, v kateri sem jadral tako, kot znam, mi je končno uspel tudi odličen start. Pokazal sem, da ko naredim pravi start, sem tam, kjer moram biti. V drugi regati sem na startu prepočasi pospešil in ostal zadaj v zelo šibkem vetru, na tak način nisem mogel napredovati. Sam start je bil sicer podoben kot prvič, ampak je bilo tedaj več vetra kot v drugi regati. Doseženo 12. mesto pa je boljše, kot da bi bil zadnji," je dejal 24-letni Koprčan in se zahvalil za podporo iz domovine.