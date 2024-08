Vodišek: Vsega je konec, trdo delo celotnega življenja, še posebej zadnjih štirih let

Toni Vodišek je bil pred tem med drugim svetovni prvak v Cagliariju leta 2022 ter naslednje leto podprvak, naslov na prvenstvu stare celine je osvojil v Nafaktosu leta 2022 in bil tri leta prej v Cagliariju evropski podprvak. Na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu 2018 osvojil srebrno medaljo. S temi dosežki je bil eden od favoritov za slovensko olimpijsko medaljo na igrah v francoski prestolnici. "Vsega je konec, trdo delo celotnega življenja, še posebej zadnjih štirih let, je prineslo drugo mesto na OI. To ni enostavno, veliko truda in odrekanja je bilo potrebno. Sedaj smo pokazali, da se lahko majhna Slovenija enakovredno meri z večjimi in močnejšimi državami, ki so bile danes tukaj," je za Radio Slovenija v prvi izjavo povedal Vodišek.