Zabaviščni park ali majhno 'mestece' La Villette

Slovenska hiša je svoj prostor našla poleg drugih 14 hiš, ki se nahajajo v pariškem parku La Villette, imenovanem tudi Park narodov. Edinstven prostor, ki na prvi vtis spominja na velik zabaviščni park, ponuja številnim obiskovalcem, ki se bodo tja zgrnili v času olimpijskih iger, nešteto priložnosti za druženje, navijanje in kakršno koli drugo zanimivo preživljanje prostega časa. Seveda tukaj ne bodo manjkale niti številne delavnice, izobraževanja in okrogle mize, tako da je veliko narejenega tudi za možnost izobraževanja. Skoncentrirano dogajanje različnih držav je zagotovo izjemna priložnost za obisk tega dela mesta. Kot zanimivost lahko povemo, da Novozelandska hiša na primer stoji na slovitem Champs-Élysées. Toda v tem velikem parku je veliko možnosti za pobeg iz samega centra in sproščeno preživljanje časa v naravi, ob vodi, pa čeprav še vedno precej blizu vsega dogajanja.

Slovenska hiša je v Parizu uradno zaživela v soboto, 27. julija, toda tisto pravo atmosfero je dočakala dan kasneje, ko se je nebo nad Parizom razjasnilo. Zadnja dva dni je v mestu precej deževalo, sončna nedelja pa je tako krasna priložnost za obisk tega dela. Prostor ima čudovito zasnovo, sprehod naokoli pa pričara sproščeno vzdušje. Nekateri tečejo, nekateri se sprehajajo, nekateri posedajo v raznih simpatičnih lokalčkih, nekateri pa imajo kar piknik nekje na travi. Velika večina ljudi pa raziskuje okolje in spoznava kulture in navade različnih narodov. Slovenska hiša, ki je postavljena tik za Francosko hišo, ima pred hišo ogromen prostor, namenjen druženju navijačev in seveda vseh obiskovalcev. Tam se med drugim lahko posladkate s kremšnito ali gibanico in seveda ob spremljanju velikega zaslona popijete osvežilno pijačo ali dve. Prostora je dovolj za vse.

Pred vhodom v notranjost nas na vratih pozdravi prostovoljka olimpijskega komiteja Slovenije Zala Sara Stabej, s katero se zapletem v sproščen pogovor. Sama je otroštvo preživela v Franciji, nato do konca srednje šole živela v Sloveniji, na študij pa se je znova podala v to državo. Pove nam, da je danes tukaj zares veliko ljudi, ki so že prišli pred ali v Slovensko hišo. Število ljudi na veliki terasi pred njo pa vse skupaj le potrjuje. "S celotno ekipo, ki je prišla iz Slovenije, smo se res cel teden pripravljali na to, da je ta prostor zaživel. V petek in soboto vreme sicer ni bilo na naši strani, danes pa je takšen krasen dan, sonce je posijalo in temperature so se dvignile. Tako da je danes tukaj zares veliko ljudi, med njimi tudi nekaj Slovencev. Pogovarjala sem se tudi z dvema Francozoma, ki sta prišla sem zaradi tega, ker jima je bilo pred časom, ko sta obiskala našo državo, zelo všeč. Sedaj pa sta želela videti, kako bomo stvari tukaj predstavili. Zares sta bila navdušena," nam pripoveduje.

Slovensko hišo, ki bo v primeru slovenske medalje odprta za vse obiskovalce (tako zunanji kot tudi notranji del), zaradi svoje strateške lege težko zgrešite. Da je precej izpostavljena, pove tudi naša sogovornica: "Francozi so v ospredje postavili pet hiš (v njihovih medijih), ki se nahajajo v tem parku, med njimi pa je tudi Slovenska hiša. Imamo zares ogromen prostor, tako da je med večjimi in tistimi, ki imajo največ prostora predvsem zunaj. Za navijače je zares dobro poskrbljeno, tako da verjamem, da bo ob osvojitvi medalj naših športnikov tukaj zares vse skupaj še bolj zaživelo." Tega se veselijo tudi številni Slovenci, ki so že prišli v mesto, med njimi srečamo družino iz Murske Sobote. "V Pariz smo prišli v petek, Slovenska hiša pa je seveda bila na našem spisku opravil. Ker je pač slovenska, saj veste. Danes, na ta krasen dan, smo se odločili, da pridemo. Tukaj je super, zares je ogromno prostora. Zvečer gremo na tenis, v torek pa bomo navijali za naše odbojkarje," nam povedo Tjaša, Miha, Pia in Bine. Sprehod in pohajkovanje skozi naselje La Villette je torej na to krasno sončno nedeljo zares dobra izbira. Ali seveda kateri koli drugi dan.