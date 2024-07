Žalost, jeza in razočaranje na Hrvaškem: Slovenija nas je zasluženo ugnala

Slovenci so dosegli prvo zmago na olimpijskih igrah. Po uvodnem porazu proti Špancem so v francoski prestolnici premagali Hrvate. Po prvi zmagi so v resnih kombinacijah za preboj v četrtfinale, njihova usoda bo znana po nadaljnjih dvobojih proti Švedom, Japoncem in Nemcem. Na drugi strani so naši južno sosedi doživeli hud udarec. Če so se proti Japonski še izvlekli, pa je Slovenija, kot poročajo tamkajšnji mediji, razkrila vse slabosti ognjenih rokometašev, ki so sedaj na robu izpada.