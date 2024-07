Zarabec: To bo prava moška tekma, o tem sem prepričan

OGLAS

"Premagali smo sami sebe," je bila stična točka vseh izjav slovenskih rokometašev po porazu proti Španiji (22:25) v prvem krogu skupine A.

Predstavnik z Iberskega polotoka je bil premagljiv, a so številne tehnične napake in posledični hitri protinapadi španske zasedbe po 40 minutah igre tehtnico prevesile na stran tekmecev. "Če se bomo odzvali preveč panično, bomo pokopali sami sebe. Tekme si sledijo na dva dni. Če ne znaš pozabiti prejšnje tekme in se pripraviti na novo, na takem turnirju nimaš kaj iskati," je po porazu proti Španiji dejal kapetan zasedbe Jure Dolenec.

35-letni desni zunanji rokometaš je prepričan, da je četrtfinale za Slovenijo dosegljiv: "Olimpijske igre so čuden turnir. Imaš pet tekem, ki odločajo o tem, ali se uvrstiš v četrtfinale. Verjamem, da se lahko uvrstimo med najboljših osem. Imamo še štiri tekme in gledamo naprej." "Seveda ne moremo biti zadovoljni, ampak iz te tekme moramo potegniti pozitivne stvari. Tako, kot smo se borili, takšno željo, kot smo imeli, to je prava pot. Če bomo tako 'našpičeni' kot proti Španiji, rezultat ne bo izostal," je še poudaril Dolenec.

Selektor Zorman je prepričan, da bo dvoboj proti Hrvaški zelo zahteven, 'drugi finale', kot pravi. Nekaj sivih las pa mu znova povzročajo poškodbe. Za prvo tekmo sta bila izgubljena Matej Gaber in Nejc Cehte, ki sta ju nadomestila Kristjan Horžen ter Nik Henigman. Ni še prepričan, ali bosta v ponedeljek Gaber in Cehte lahko pomagala izbrani vrsti. "Bomo videli, kako bo. O tem bo odločala zdravniška služba. Dejstvo pa je, da to taktično spremeni nekaj stvari. Delati moraš več menjav, saj Horžen ne igra obrambe. Gaber lahko igra obe poziciji in se tu marsikaj pozna."

Podobno kot selektor je tudi Miha Zarabec dejal, da imajo še veliko rezerv glede na številne napake in v soboto tudi odločilne črne minute. Hrvate dobro poznajo, četudi jih vodi novi selektor Dagur Sigurdsson.

"To so vse evropske države, ni nobenih skrivnosti med nami. Hrvate še malo bolj poznamo, oni nas, tako da skrivnosti ni. Mislim, da nas bodo oni tepli, mi pa jih moramo še bolj. To bo prava moška tekma, v to sem prepričan. To bo pravi derbi," pravi Zarabec. "Moramo narediti ta korak naprej. Tisto, kar si priigramo, moramo zabiti, in ko nam bo steklo, sem prepričan, da se bomo vsi sprostili še dodatno in bo še več energije v glavah, nogah, v rokah. Samo čakamo ta trenutek, ko nas ponese. Imamo še veliko pokazati," vztraja član Wisle iz Plocka.

Čeprav so s hrvaškimi rokometaši dobri prijatelji, vedo, da so vsi 'z vsemi žavbami namazani'. Zarabec ve, kako se s tem spopasti: "To jih je treba res od prve minute, bom rekel po domače, 'žgati in tepsti', da se bodo zavedali, kam so prišli, drugače ne gre. Če stopiš korak nazaj in pokažeš slabost, oni točno vedo. Tega ne smemo." "Mi imamo karakter, imamo moč, imamo vse. Kakovost ni na nobeni strani, samo želja odloča in te moramo pokazati še več, tako da se veselimo te tekme," je še v luči tekme proti Hrvaški dejal Zarabec. Dvoboj se bo v pariški Areni 6 začel ob 11. uri. Slovenija bo do konca skupinskega dela nato igrala še v sredo proti Švedski (16.00), v petek proti Japonski (19.00) in za konec v nedeljo, 4. avgusta, proti Nemčiji (14.00). V skupini A sta sicer ob Španiji na vrhu Hrvaška, ki je v soboto tesno ugnala Japonsko s 30:29, in Nemčija, ki je bila boljša od Švedske s 30:27.