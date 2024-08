Odlični organizator igre se tudi deloma zaradi izjemnih začetnih udarcev tekmeca ni uspel razigrati, pa tudi ne soigralcev, kar je posledično privedlo do številnih lastnih napak, ki jih je trenutno najboljša odbojkarska reprezentanca na svetu znala obrniti v svojo korist. " Na servisu so bili Poljaki na izjemni ravni, na kar nismo znali odgovoriti. Že dolgo nisem videl ekipe, ki bi tako pritiskala in tako malo grešila. Resnično izjemno, zasluženo gredo v polfinale, " je še dodal 35-letni Ropret.

Tudi dolgoletni kapetan Tine Urnaut je težko izbiral prave besede in s solzami v očeh skušal najti ustrezne odgovore na številna vprašanja, zakaj slovenskim odbojkarjem tokrat ni uspel veliki met. "Preprosto povedano so bili boljši od nas. To je to, vsaj za začetek," je bil uvodoma poveden 36-letni Korošec in nadaljeval: "Še tistih nekaj točk, ki bi jih morda v nekih drugačnih okoliščinah osvojili, so Poljaki z neverjetnimi reakcijami uspeli rešiti. To ti dvigne moralo, pa čeprav si morda v rahlem padcu v igri. Bolje so servirali, boljši so bili tudi v blok-obrambi, tako da tu ni kaj veliko za povedati."

Jan Kozamernik se je s soigralci pogumno bojeval, z nekaj odličnimi potezami poskrbel za iskrico upanja, da bi vendarle kljub nekoliko slabšemu dnevu Slovenci uspeli izenačiti izid v nizih na 2:2 in s tem izsiliti tako imenovani zlati niz, a je tudi visokorasli srednji bloker moral priznati premoč boljšemu tekmecu. "Težko je biti pameten v teh trenutkih. Ko izgubiš tako pomembno tekmo, je pomembno najprej ohladiti glave. Mi zagotovo tokrat nismo bili na želeni ravni in izid je takšen, kot je. Poljakov dolgo nisem videl igrati na tako visoki ravni, vse, kar so si začrtali, so tudi uresničili. Zasluženo potujejo v polfinale," pa je dejal razočarani Kozamernik.