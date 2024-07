Odličen začetek drugega polčasa, Slovenke na pragu prve zmage

Slovenke so začele zadržano in se hitro znašle v zaostanku (1:3). Sledil je dober odgovor varovank Dragan Adžića, Tamara Mavsar je v deseti minuti poskrbela za prednost 6:3. V naslednjem napadu je imela Tjaša Stanko priložnost, da bi povišala na štiri gole razlike, a je zadela okvir gola. Južnokorejke so se prebudile, hitro izenačile in nato celo povedle. Do konca polčasa sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, Alja Varagić pa je z desnega krila poskrbela za rezultat prvega polčasa 14:12.

Več sledi!