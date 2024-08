Zgodovinsko slavje v pariški spalni tišini

Čeprav so največje, olimpijske igre niso tisto tipično tekmovanje, da bi iz domovine pritegnile na tisoče navijačev, ki bi enega izmed mestnih trgov napolnili do zadnjega kotička in urbano poskakovale v ritmu Kdor ne skače, ni Sloven'c. Organiziranih prihodov ni, prav tako ne paketov vstopnic, ki bi iz posamezne tribune ustvarile nacionalni navijaški sektor. Tisti, ki do dragih vstopnic sploh ne pridejo, se morajo znajti po svoje.

Za slovenski navijaški pridih je treba na sam rob mesta, v park La Villette, kjer stojijo paviljoni posameznih držav udeleženk, med njimi tudi Slovenije. Sestavljeni so iz notranjega dela, kamor je vstop dovoljen samo akreditiranim gostom, ter zunanje terase, kjer so denimo postavljeni točilni pulti, mize, zvočniki in oder. Na vhodu v park piše, da se v času olimpijskih iger zapira ob polnoči.

Hčerka Kaja , ki je skakalka na smučeh in zagrizena navijačica, je izlet v Pariz dobila za birmansko darilo. Ogledali so si tudi kolesarstvo in žensko košarko ter Čeha v kvalifikacijah v atletiki. "Res smo mislili, da bo medalja," pravijo Škofjeločani.

Ura je že odbila pol deseto, čas, ko so se rokometaši v Lillu na severu Francije, kamor so se preselili iz Pariza za izločilne boje, že pognali na parket, nasproti so jim stali Norvežani. Po srce parajočem izpadu odbojkarjev in slovesu rokometašic so bili rokometaši še edini predstavniki ekipnih športov, ki so ohranjali upanje za olimpijski uspeh.

Tam so bili tudi Domen, Nejc in Nino . V Pariz so prišli pred enim tednom. Razmišljali so, kam bi šli med poletjem, nato pa našli letalske karte iz Benetk za 50 evrov. Prav toliko so na noč odšteli tudi za stanovanje, čeprav niso dobili nobenih vstopnic za ogled iger, so poceni ponudbo izkoristili za turistični skok sem: "Tako poceni več ne bomo v Parizu," pravijo.

Tik pred zdajci se je na spletnih platformah pojavilo veliko novih oglasov za prenočišča. Ne, Parižani se niso zbali gneče in zapustili mesta, kot je bilo pogosto slišati. Številni so izkoristili priložnost za zaslužek in se odločili za oddajo stanovanja, v katerem so še do včeraj živeli in v katerega se jutri spet vrnejo.

Olimpijske igre vsekakor krojijo utrip mesta, podrejeni so jim vsi prometni in logistični tokovi. Razen nočnih. Čeprav smo prej omenili, da piše, da pomeni, da je park La Villette odprt do polnoči, francoski organizatorji zahtevajo, da na zunanjih terasah po 22. uri ni več hrupa. Naokrog ležijo spalna naselja, pravijo. Pustimo to, da so znotraj teh naselij lokali, ki delajo tudi do dveh zjutraj, smeh in pogovori s teras pa odmevajo po vsej ulici. Ali pa to, da techno glasba iz slovaške ali nizozemske hiše doni še krepko po tej določeni uri. Na zunanji terasi televizijski prenos ob spremljavi zvoka ni bil dovoljen, zato so razočarani navijači v drugem polčasu lahko spremljali le še nemo sliko.

Ritem z zastavicami

Razpoloženje pa so dvignili nepričakovani gostje, Brazilci. Skupinica iz So Paula je šla na turnejo po olimpijskem parku – v vsaki hiši po eno pivo, so dejali. "Stali smo pri šanku in pili pivo, ko sem ugotovil, da pravkar igra Slovenija, in to rokomet, ki sem ga treniral tudi sam," pripoveduje navdušen Guilherme.