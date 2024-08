Andreja Leški: Zdi se mi, da sem presenetila ves svet

Zlata slovenska olimpijka Andreja Leški se je z zlato medaljo okoli vratu že vrnila v Slovenijo. Na brniškem letališču je doživela prav poseben sprejem, njen pristanek je pospremil vodni pozdrav, na Brniku pa jo je pozdravila tudi slovenska plezalka Janja Garnbret, ki se v francosko prestolnico odpravlja danes.

Čeprav so od zmagoslavnega dne minili že štirje dnevi, si Leški še ni uspela povsem nabrati moči. "Časa ni bilo dosti, energije tudi ne, adrenalin me drži še zdaj. V zadnjih treh nočeh sem spala med 10 in 12 ur, ker sem vsak dan imela željo, da vse to podoživim z vsem, ki so to želeli," priznava Leški.