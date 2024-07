Slovenke proti Nemkam za četrtfinale OI (3:2)*

Odlična igra in prepričljiva zmaga proti Južni Koreji, ki je na uvodu rokometnega olimpijskega turnirja presenetila z zmago nad Nemčijo, je slovenskim rokometašicam gotovo vlila dodatne samozavesti pred današnjim obračunom z Nemkami.

Te so bile na spomladanskem kvalifikacijskem turnirju v Ulmu za preboj na OI v Parizu precej boljše od Slovenk, a v francoski prestolnici se piše druga zgodba. Slovenska reprezentanca je po uvodni slabi predstavi proti Danski prebila olimpijski led, proti Južnokorejkam pa prikazala drugačen obraz in z zelo dopadljivo igro v obeh smereh povsem nadigrala tekmice.

Izkušena organizatorka igre Tjaša Stanko je bila ob Tamari Mavsar in izjemno razpoloženi vratarki Maji Vojnović ena od ključnih igralk na poti do omenjene visoke zmage, ki je odlična popotnica za obračun z "ranjeno" Nemčijo. "Če bomo ponovile pristop s tekme proti Južni Koreji, se lahko enakovredno kosamo z vsako reprezentanco na tem turnirju. Zavedamo se, da bodo Nemke po uvodnih dveh porazih šle na glavo in storile vse, da nas premagajo ter tako ostanejo v igri za četrtfinale. To bi bila lahko voda na naš mlin, saj bo večji pritisk na njih. Verjamem v našo zmago," pred tekmo sporoča Stankova.