Zorman: Če ne bi bilo toliko sporočil, sploh ne bi vedel, da se nekaj dogaja

Slovenski rokometaši so na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu poskrbeli za še eno izjemno poglavje slovenskega športa. Po zmagi nad Norveško so se namreč sploh prvič prebili v polfinale olimpijskega turnirja. Sedaj so pred njimi Danci, ki kraljujejo v rokometnem svetu, toda Slovenci se tega ne bojijo preveč. Do sedaj so med ekipnimi športi najboljšo uvrstitev na olimpijskih igrah zabeleželi košarkarji, v Tokiu so dosegli četrto mesto.

Slovenska olimpijska reprezentanca si je na letošnjih poletnih olimpijskih igrah priborila eno zlato medaljo, okoli vratu si jo je nadela judoistka Andreja Leški. V Parizu se tekmovanje počasi zaključuje, v nedeljo bo namreč na vrsti zaključna slovesnost. Toda do takrat imamo Slovenci še nekaj železa v ognju, med njimi pa so tudi slovenski rokometaši, ki naskakujejo sploh prvo medaljo v ekipnih športih samostojne Slovenije. Za kako velik uspeh gre, se sami še dobro ne zavedajo, so pa nanje izjemno ponosni slovenski navijači, ki si želijo zagotoviti svoje mesto v dvorani v Lillu. Tam bo namreč polfinalni obračun letošnjih olimpijskih iger. Nasproti pa nam bodo stali veliki Danci.

Slovenski rokometaši do zgodovinske uvrstitve in polfinala olimpijskega turnirja

"Po tekmi nismo kaj dosti govorili, seveda smo rekli par besed o tem, ampak dejansko sploh ne vem, kaj smo razmišljali. Vse skupaj se je nabralo, malo smo tudi izpraznjeni. Dejansko se sploh ne zavedamo, vsaj jaz osebno ne, da smo v polfinalu. Lahko rečem le, da se zavem, ko pogledam zares ogromno sporočil, ki smo jih dobili. Vse je tako pozitivno in potem se šele zavem, da se zares nekaj dogaja," pripoveduje sektor slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman.

"Zagotovo gre za najboljšo ekipo na tem turnirju. Oziroma za najboljšo ekipo v zadnjem obdobju. Igrajo zares en fenomenalen rokomet, hiter, eksploziven in modern ... Ampak ja, poizkusili bomo tako, kot smo do sedaj, sestaviti nekakšno taktiko. Predvsem fokusirani na obrambo, to, kar smo tudi do sedaj delali. Iz tega vse izhaja, potem pa v napadu narediti čim manj napak. Preprečiti čim manj lahkih zadetkov, torej tistih iz protinapadov. Potem imamo veliko možnosti. Skratka tako, kot smo tudi do sedaj igrali," še doda selektor.