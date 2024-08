Zorman: V prelomnih trenutkih tekme smo storili preveč napak

Slovenski rokometaši se z olimpijskega turnirja v Parizu/Lillu vračajo brez tako želene kolajne. Potem ko so precej nesrečno za gol izgubili že polfinalni obračun z Dansko (30:31), se je na enak način zaključil tudi dvoboj za bronasto medaljo s Španijo, ki je na koncu slavila s 23:22. Slovenski selektor Uroš Zorman in njegovi varovanci po tako bolečem porazu niso skrivali velikega razočaranja.

Ta presneti, če bi ... Slovenski rokometaši so bili znova tako blizu, a v isti sapi tako prekleto daleč od bronastega odličja na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Čeprav izbrancem selektorja Uroša Zormana ne gre očitati pomanjkanja bojevitosti in vloženega truda, ki je bil skozi celoten skupinski del v francoski prestolnici in pozneje v zaključnih bojih v Lillu na najvišji možni ravni, se ne moremo znebiti občutka, da so slovenski fantje vnovič premagali sami sebe. Tako Danci v petkovem polfinalu kot tudi v današnji rokometni matineji španska reprezentanca sta bili premagljivi. Še kako premagljivi, a kot je po bolečem porazu v boju za končno 3. mesto večkrat poudaril selektor Zorman, je njegovim izbrancem na obeh tekmah v napetih končnicah nekaj malega zmanjkalo.

Borut Mačkovšek in Blaž Janc po zadnjem pisku sirene in bolečem porazu v dvoboju za 3. mesto na OI proti Španiji. FOTO: AP icon-expand

"V prelomnih trenutkih dvoboja smo si privoščili nekaj nepotrebnih neumnosti, tako v obrambi kot v napadu, ki so nas, ko potegnemo črto pod zaključne boje v Lillu, stali olimpijske kolajne. V teh trenutkih je težko povedati kaj pametnega, a fantom nimam česa očitati," so bile uvodne besede vidno razočaranega slovenskega selektorja, ki je pričakoval zelo zahtevno tekmo. "Španija je ne glede na sestavo svoje reprezentance vedno Španija. Kakovostna ekipa, ki točno ve, kako in kaj v vsakem trenutku. Z obeh strani je bila več kot vidna utrujenost, noge so bile po sedmih odigranih tekmah težke, zato sta obe reprezentanci igrali precej bolj statičen rokomet kot sicer. Na koncu pa smo mi tisti, ki smo potegnili krajšo," je nadaljeval Zorman. Tudi kapetan Jure Dolenec je s solzami v očeh, to je bila najverjetneje njegova zadnja tekma v dresu z državnim grbom na prsih, priznal, da si je s soigralci v 60 minutah poštenega boja privoščil preveč lastnih napak. "Na obeh straneh igrišča nismo bili na ravni s predhodnih tekem. Jasno je, da je bila prisotna utrujenost, a je bilo enako tudi za Špance. Trudili smo se, se borili, kolikor smo se lahko v danem trenutku, in na koncu nesrečno ostali brez vsega. To še kako boli," je s cmokom v grlu poudaril 36-letni Škofjeločan.

Dolgoletni kapetan slovenske rokometne izbrane vrste Jure Dolenec po porazu na tekmi za 3. mesto proti Španiji na OI v Parizu/Lillu ni mogel skriti razočaranja. FOTO: AP icon-expand