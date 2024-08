Zorman: Lahko, da bo kakšna kritika, a mi vemo, zakaj nekatere stvari delamo in mi smo se tako odločili

OGLAS

Trener slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman FOTO: Profimedia icon-expand

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Kristjan Horžen s sedmimi in Nik Henigman s štirimi goli, vratarja Urban Lesjak in Urh Kastelic pa sta skupno zbrala osem obramb. "Dejstvo je, da smo pred tekmo vedeli, da tekma ne prinaša ničesar. Lahko, da bo kakšna kritika, a mi vemo, zakaj nekatere stvari delamo in danes smo se tako odločili. Fantom ni kaj zameriti. Drug polčas je bil dober, najbolj pomembno pa je, da so vsi zdravi. Pred nami je četrtfinale, ki smo si ga vsi želeli," je po tekmi povedal Uroš Zorman.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Želja je bila jasna. To je, da se izognemo Danski in Franciji, kar je v uvodu v turnir pomenilo, da smo med prvima dvema v skupini, kar so bile kar nekako pobožne želje. Mi smo naredili veliko stvar, Francija pa je vse skupaj malo zakuhala. V Riu smo igrali odlično, tam sta bili druga in tretja Danska in Francija. Letos smo rekli, da bomo pametnejši kot nazadnje." Zorman prizna, da je edini tekmec, ki si ga res ne želi, Francija, ki jo bo na tribunah podpiralo 25.000 gorečih navijačev. "To je povsem nekaj drugega, kot če igramo s kakšno tujo reprezentanco. Vsem nam je jasno, zakaj gre. Sanje so pred nami. Tekmec bo verjetno Norveška ali Egipt in zdaj imamo priložnost za nekaj zgodovinskega. Zdaj se začenja zares. Vemo, zakaj smo garali in pred nami so novi cilji," je še povedal Zorman.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"V vsakem primeru bo naslednji nasprotnik zelo težak, saj bo ostalo samo še osem najboljših ekip na svetu. Mi smo si tukaj samo priigrali položaj, da smo na zadnji tekmi rednega dela lahko sami izbirali, kako bomo igrali, kar je izjemen dosežek," je zaključil selektor. "Mi, ki smo bili najbolj obremenjeni, smo danes kar precej počivali in naredili smo tudi nekaj menjav. Tekma, razen o razvrstitvi, ni odločala o ničemer. Danes smo pokazali karakter, zaostajali za 10 golov in se vrnili. Naslednja tekma je tista, ki jo moramo dobiti. Če bi kdo pred turnirjem rekel, da bomo že pred zadnjo tekmo četrtfinalisti, bi se mu smejal. A s tako igro so zrasla naša pričakovanja. Ničesar se ne bojimo in samozavestno gremo v četrtfinale. Pomembno je, da smo privarčevali malo moči," pa je dodal Blaž Janc, navdušen tudi nad številnimi slovenskimi navijači na tribuni. Med četrtfinalisti, ki si jih ne želi, pa je izpostavil Dance. "Ti so tukaj za zdaj razred zase."