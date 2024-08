Zorman: Medalja je medalja, ne glede na to, kakšnega leska je

"Nima več smisla premlevati, kaj bi lahko bilo in kaj ne. Seveda je bilo v petek težko zaspati, toda treba je dalje, glave gor. Sobota je čas za regeneracijo, za pripravo. Jutri (v nedeljo) navsezgodaj nas čaka tekma (ob 9. dopoldan), tako da moramo pač obrniti ploščo," razlaga selektor slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman . Danci so bili na koncu boljši le za gol razlike, a končalo bi se lahko tudi drugače. Znova je zmanjkalo tudi nekaj tiste športne sreče, ki bi morda tehtnico obrnila v drugačno smer. Toda razpravljati o možnih scenarijih in iskati krivce, je sedaj brezpredmetno, moči je treba usmeriti v tekmo za tretje mesto. Nasproti nam bodo stali Španci, ki so jih v polfinalu premagali Nemci. "Tisti, ki bo imel bolj čisto glavo, tisti bo imel več možnosti na tekmi," še poudari selektor.

Slovenski rokometaši so se borili do konca, a uvrstitve v finale so se razveselili Danci

"Težko se je pobrati v četrtfinalu, če izgubiš in nimaš več kaj narediti. Tukaj pa si še zmeraj v boju za kolajno in mislim, da je to en ogromen motiv. Sam pravim, medalja je medalja, ne glede na to, kakšnega leska je. Vsaka medalja bo za nas kot zlata. Tako da ... ja, še enkrat poudarjam, treba bo ščistiti glave in iti v tekmo maksimalno fokusirani na to medaljo," še zaključi Zorman.