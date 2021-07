Pau Gasol pri 41 letih na olimpijskih igrah: Užival bom v vsakem trenutku, kot bi bil zadnji

Pau Gasol je moral na zadnjem Eurobasketu priznati premoč slovenski reprezentanci, in sicer v polfinalu. To je bila tudi zadnja uradna Gasolova tekma za špansko reprezentanco.

Španija bo zadnja slovenska nasprotnica v skupinskem delu olimpijskega turnirja. V skupini C se bosta reprezentanci srečali 1. avgusta. Pred tem Slovenijo čakata tekmi z Argentino in gostiteljico Japonsko.

Pau Gasol se je po težki poškodbi stopala vrnil v dres Barcelone z enim, jasnim ciljem: priti v tekmovalni ritem in pravo formo, da bo lahko sodeloval na olimpijskih igrah. To mu je uspelo: v Tokiu bo moči združil s svojim bratom Marcom Gasolom. Oba se lahko pohvalita z bogatimi NBA-izkušnjami. "Vedno sta bila odločilna moj odnos in mentaliteta. Vedno sem bil človek, ki so ga premikali cilji in ki je zrasel v stiski in težavah. In bili so zelo težki trenutki z veliko dvomi in nejasnosti med mojim okrevanjem," se je težavnega obdobja – na uradnih tekmah ni igral več kot dve leti – za španski El Pais spomnil Pau Gasol, dvakratni prvak lige NBA.

Gasol se s špansko reprezentanco vrača v Saitamo, na Japonsko, kjer je s špansko reprezentanco leta 2006 osvojil naslov svetovnih prvakov. Španec tedaj zaradi poškodbe ni mogel zaigrati v finalu. "Minilo je 15 let. Dvakrat sem bil na Japonskem in upam, da nam bo ta država spet prinesla srečo. Z zaprtimi očmi bi podpisal poškodbo in osvojitev zlata kot tedaj," je priznal starejši od bratov Gasol.