Pazi, da simboli ne skočijo iz sendviča

Zadnjih pet let sem tak čas praviloma v Parizu. Videl sem ga v času covida-19, ko so gledalci – takrat izjemoma septembra – na cilju pozdravili najboljše na kolesarski dirki po Franciji, v rumeno oblečenega prvega Slovenca Tadeja Pogačarja (zmagovalec Toura 2020, 2021, 2024), v normalnih časih, ko ogromno turistov preplavi Elizejske poljane, v trenutkih danske kolesarske prevlade na Touru (2022, 2023), ko množice na najbolj prometni ulici pozdravljajo Jonasa Vingegaarda .

A če se vrnem k naslovu – ena podrobnost postaja moteča, opozarjanje na olimpijske igre. Še v ponedeljek sem bival v Nici, zgolj in samo napisi pred železniško postajo so opozarjali na olimpijske igre v s hitrim vlakom šest ur oddaljenem Parizu. Niti v večnamenski prodajalni ni bilo na voljo najmanjših spominkov z logotipom olimpijskih iger. Ob vstopu v Pariz pa je vse drugače. Praktično ni prodajalne, ki ne prodaja uradnih spominkov s frigijsko kapo, simbolom francoske revolucije oziroma nečesa, kar bi nosilo logotip Paris 2024.

Elizejske poljane danes niso videti nič drugačne, le ena sprememba je velikanska: varnost. Že na postajah podzemne železnice – govorim na podlagi sredine izkušnje – se človek počuti neskončno varno. Ogromno ljudi, ki skrbijo za usmerjanje potnikov na pravo povezavo v tekoči angleščini, do zob oboroženi policisti dajejo občutek varnosti, v kolikor bi prišlo do težav, policisti na vlaku ... Na bolj odročnih predelih Pariza pa se po ulicah sprehajajo skupine oboroženih vojakov, ki dajejo občutek varnosti vsakomur, ki je v Pariz prišel na poletni oddih, olimpijske igre ... Edina težava zaenkrat so posamezne postaje linij podzemne železnice, zaradi česar se hitro odpelješ predaleč in se nato po drugi poti odpraviš do prebivališča.

Ne moreš pozabiti, da si na OI

Postaje podzemne železnice, v olimpijske barve odeti vlaki, vagoni podzemne železnice, celotne Elizejske poljane ... Pariz je odet v olimpijsko preobleko. Edino pravilno, čeprav je kar boleče, ko zjutraj v stanovanju na mizo odložiš stvari za zajtrk in je praktično vsak produkt opremljen z oznakami, ki opozarjajo na OI. Res govorimo o največjem športnem dogodku na svetu, podpiram, da vsi vedo, da je to največji športni dogodek leta 2024. In tudi, da je vredno v šport vlagati, saj je reklama, kot jo v svet nosijo najuspešnejši, pa tudi tisti, ki stopajo na njihovo pot, nekaj, česar se z denarjem ne da kupiti. In ne boli, če bo znak olimpijskih iger skočil iz sendviča, saj je to še skrajni način, da tudi tisti, ki jih ob prihodu v eno najvidnejših evropskih prestolnic mode šport ne zanima, najdejo čas in si ogledajo katerega od dogodkov.