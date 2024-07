'Pica je najboljša izbira'

Slovenski udeleženci olimpijskih iger so se dodobra privadili na razmere v olimpijski vasi, razvozlali sistem odhajanja na treninge in tekme, ujeli ritem, kdaj obiskati restavracijo, da ne čakajo pretirano dolgo na hrano. Čeprav je hrana daleč od tistega, kar so jim predstavili, pretiranih pripomb nad izbiro nima nihče.