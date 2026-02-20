Naslovnica
Olimpijske igre

Pijana avstralska novinarka v vklopu iz OI o legvanih in ceni kave

Predazzo, 20. 02. 2026

Avtor:
A.K.
Danika Mason

Avstralska športna voditeljica Danika Mason je poskrbela za spletno senzacijo na olimpijskih igrah. A ne takšno, kot bi si želela. Pred mikrofon je stopila vidno pijana. Poleg tega, da se ji je jezik konkretno zapletal, je namesto o športnikih govorila o cenah kave in legvanih. Voditeljica se je že opravičila in pojasnila, da tisti dan ni nič jedla, svoje pa da je naredila tudi nadmorska višina.

Avstralska športna voditeljica Danika Mason se je že opravičila, potem ko je posnetek njenega nerazločnega govora med neposrednim prenosom zimskih olimpijskih iger postal viralen, poroča BBC. Masonovi se je namreč vidno zatikalo in med poročanjem o športnih dogodkih tistega dne je govorila o legvanih in ceni kave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cena kave je tukaj pravzaprav v redu, bolj se bomo morali navaditi na ceno kave v ZDA. Glede legvanov nisem prepričana, kam gremo s tem? je dejala med svojim vklopom v jutranji televizijski oddaji Today.

Z zastekljenimi očmi je nato prebrala preostanek svojega športnega poročila, pri čemer je mešala besede, pa tudi Združeno kraljestvo in ZDA, medtem ko se je v ozadju slišalo, kako se voditelj smeji. Potem ji je poskušal pomagati z opazko, da zaradi hladnega vremena ne more premikati ustnic. 

Novinarka se je opravičila

Novinarka televizijske postaje Channel Nine je pojasnila, da je napačno ocenila situacijo, ker je pred svojim nastopom v živo pila, pri čemer je krivila tudi nadmorsko višino, mraz in to, da ni večerjala.

"Želim prevzeti polno odgovornost, to ni standard, ki bi si ga postavila sama," je dejala v drugem nastopu dan kasneje in dodala, da ji je nerodno. Vsem se je opravičila za pijani spodrsljaj.

V bran ji je stopil tudi sam premier Anthony Albanese, ki je dejal, da je 'za Daniko'.

novinarka avstralija oi

'Ni bilo olimpijskega vzdušja, upam, da se je nekdo iz tega kaj naučil'

