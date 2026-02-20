Pijana avstralska novinarka v vklopu iz OI o legvanih in ceni kave

Avstralska športna voditeljica Danika Mason se je že opravičila, potem ko je posnetek njenega nerazločnega govora med neposrednim prenosom zimskih olimpijskih iger postal viralen, poroča BBC. Masonovi se je namreč vidno zatikalo in med poročanjem o športnih dogodkih tistega dne je govorila o legvanih in ceni kave.

Cena kave je tukaj pravzaprav v redu, bolj se bomo morali navaditi na ceno kave v ZDA. Glede legvanov nisem prepričana, kam gremo s tem? je dejala med svojim vklopom v jutranji televizijski oddaji Today. Z zastekljenimi očmi je nato prebrala preostanek svojega športnega poročila, pri čemer je mešala besede, pa tudi Združeno kraljestvo in ZDA, medtem ko se je v ozadju slišalo, kako se voditelj smeji. Potem ji je poskušal pomagati z opazko, da zaradi hladnega vremena ne more premikati ustnic.

Novinarka se je opravičila