Pijana avstralska novinarka v vklopu iz OI o legvanih in ceni kave

Avstralska športna voditeljica Danika Mason se je že opravičila, potem ko je posnetek njenega nerazločnega govora med neposrednim prenosom zimskih olimpijskih iger postal viralen, poroča BBC. Masonovi se je namreč vidno zatikalo in med poročanjem o športnih dogodkih tistega dne je govorila o legvanih in ceni kave.
Cena kave je tukaj pravzaprav v redu, bolj se bomo morali navaditi na ceno kave v ZDA. Glede legvanov nisem prepričana, kam gremo s tem? je dejala med svojim vklopom v jutranji televizijski oddaji Today.
Z zastekljenimi očmi je nato prebrala preostanek svojega športnega poročila, pri čemer je mešala besede, pa tudi Združeno kraljestvo in ZDA, medtem ko se je v ozadju slišalo, kako se voditelj smeji. Potem ji je poskušal pomagati z opazko, da zaradi hladnega vremena ne more premikati ustnic.
Novinarka se je opravičila
Novinarka televizijske postaje Channel Nine je pojasnila, da je napačno ocenila situacijo, ker je pred svojim nastopom v živo pila, pri čemer je krivila tudi nadmorsko višino, mraz in to, da ni večerjala.
"Želim prevzeti polno odgovornost, to ni standard, ki bi si ga postavila sama," je dejala v drugem nastopu dan kasneje in dodala, da ji je nerodno. Vsem se je opravičila za pijani spodrsljaj.
V bran ji je stopil tudi sam premier Anthony Albanese, ki je dejal, da je 'za Daniko'.
