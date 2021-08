Kajakašica Ponomarenko Janić: Ne veva še, ali bova taktizirali

Do kolajne jima je takrat zmanjkalo 1,2 sekunde, rezerve pa sta iskali na pripravah v Bohinju in tudi v japonskem Katsouju. "Mislim, da sva dobro pripravljeni, bolje kot v Poznanju, verjameva pa, da bova pravočasno pravi in usklajeni. Na pripravah na Japonskem je ves čas pihalo, privajali sva se na to, saj veter pričakujemo tudi na prizorišču. A za vse bo enako, mogoče bo najina prednost, da se tukaj počutiva kot doma, saj je center podoben našemu v Kopru," je dejala Anja Osterman, debitantka na olimpijskih igrah.

Devetintridesetletna Špela Ponomarenko Janić in enajst let mlajša Ostermanova sta doslej nanizali nekaj izjemnih izidov na 200- in 500-metrski razdalji. Na svetovnem prvenstvu v Szegedu 2019 sta osvojili odličje srebrnega in bronastega odličja, dve leti pred tem sta bili v znanem češkem mirnovodaškem centru Račice bronasti na 500-metrski razdalji. Na evropskih prvenstvih sta osvojili srebrno odličje v Plovdivu 2017.

Dvojcu sta v zadnjih letih posvetili vso pozornost, Ponomarenko Janićeva je pred tem na igrah trikrat že nastopila v enojcu, v Riu je za las ostala brez kolajne, na 200-metrski razdalji je zasedla četrto mesto.