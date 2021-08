Ponomarenko Janićeva in Ostermanova po preračunljivem nastopu v polfinale

Varčevanje moči

Slovenki, na papirju kandidatinji za kolajne, sta se odločili, da v predtekmovalnih nastopih nekoliko varčujeta z močmi. Ko sta v kvalifikacijah uvideli, da madžarski in beloruski čoln bežita, nista veslali na polno in se borili za prvi dve mesti, ki sta neposredno vodili v torkov polfinale.

"Tudi v četrtfinalu nisva šla na polno, to hraniva za jutri. Zdaj se res zavedava, kaj pomenijo olimpijske igre, vidiva, da so tekmovalke res odlično pripravljene. Jutri bo treba dati vse od sebe, da se sploh uvrstiva v finale. Upam, da bom danes tako mirno spala, kot sem danes, saj bova potrebovali čisti glavi in spočito telo. Nadejava se uvrstitve v finale, v njem pa bova imeli visoke cilje. O rezultatih ne bi govorila, važno je, da bova pokazali, kar največ znava," je po četrtfinalu dejala Ostermanova, ki se ne boji, da bi ju njuno taktiziranje pripeljalo do slabšega startnega mesta: "Spoznali sva, da se veter tu neprestano menja in se ne da z gotovostjo trditi, katera startna mesta bodo najboljša."

V prvem delu tekmovanja so si v slovenski tretji skupini polfinalni nastop zagotovile Madžarki Tamara Csipes in Erika Medveczky ter Belorusinji Volha Hudzenka in Marina Litvinčuk. Iz prve kvalifikacijske skupine 1 so napredovale Madžarki Danuta Kozak in Dora Bodonyi ter Rusinji Kira Stepanova in Varvara Baranova, iz druge Poljakinji Karolina Naja in Anna Pulawska ter Francozinji Manon Hostens in Sarah Guyot, iz četrte pa Novozelandki Lisa Carrington in Caitlin Regal ter Nemki Sabrina Hering-Pradler in Tina Dietze.

V prvi četrtfinalni skupini so si napredovanje nato zagotovile Belgijki Heermien Peters in Lize Broekx, Nemki Caroline Arft in Sarah Bruessler, Avstrijki Ana-Roxana Lehaci in Viktoria Schwarz ter Novozelandki Alicia Hoskin in Teneale Hatton, v drugi pa poleg Slovenk še Avstralke Alyssa Bull in Alyce Wood ter Jaime Roberts in Jo Bridgen-Jones ter Kitajki Dongyin Li in Yu Zhou.