Pred igrami prekinila ljubezensko razmerje, nato skupaj osvojila zlato medaljo

Katerina Siniakova in Tomaš Machač sta prvi niz dobila v zgolj 23 minutah. Drugi je bil precej bolj napet, v 12. igri pa sta prvo končno žogico izkoristila Kitajca. V podaljšanem nizu, ki se igra do deset točk, sta Vang Šinju in Džang Džidžen povedla s 3 : 0, vendar sta Čeha po dveh neizsiljenih napakah tekmecev hitro izenačila. Pri rezultatu 9:8 sta izkoristila prvo končno žogico za zmago.

Po obračunu sta se poljubila in objemala, novinarje pa je zanimalo, kakšno je stanje razmerja. Pred olimpijskimi igrami je Siniakova namreč javno oznanila konec njunega ljubezenskega razmerja. "To je najino zasebno življenje, tega vam ni treba vedeti. Všeč nama je, ko ste zmedeni," je na vprašanja novinarjev o njuni zasebnosti odgovorila Siniakova. "To je velika skrivnost," je dodal njen partner na teniških igriščih.