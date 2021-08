Košarkarska vročica pred polfinalno tekmo se stopnjuje: se nam obeta olimpijska medalja?

Napetost narašča. Pred slovenskimi košarkarji je zgodovinska priložnost, uvrstitev v finale olimpijskega turnirja. Pot do zvezd jim lahko prepreči le reprezentanca Francije, s katero se bodo v tokijski Saitama super areni naši fantje pomerili v četrtek ob 13. uri po našem času. Gre za težke, a ne nepremagljive nasprotnike, ocenjujejo košarkarski strokovnjaki.

Slovenci bomo znova v transu. Tako tisti doma kot tisti na morju. V tokijski Sajtama super areni bo znova zaigrala Zdravljica, po sodniškem metu se bo tudi uradno začel naskok na vrh Olimpa. "Prišli smo v to situacijo, da lahko razmišljamo tudi o medalji in zato si močno želimo odigrati to tekmo na najvišjem možnem nivoju," razlaga Aleksander Sekulić, selektor slovenske košarkarske reprezentance. Francozi bodo naš najtrši oreh doslej, se strinjajo vsi košarkarski poznavalci. Gre za reprezentanco, pod katero so na predtekmovanju pokleknili celo, za marsikoga, favoriti turnirja Američani. A tudi njih lahko premagamo, meni strokovni komentator Saša Dončić. "Glede na predstave, ki jih kažejo, je realno treba pričakovati borbo do konca, do zlate medalje," je prepričan Dončić. "Sašo je v preteklosti zelo dobro napovedoval. Tudi če se spomnimo v Istanbulu, ko je rekel, da bodo naši imeli zlato medaljo, so se njegove napovedi uresničile, in mislim, da tudi tokrat ima prav," pravi košarkar Dino Murić.

Saj da se pozitivna energija čuti na vsaki tekmi, fantje izžarevajo igrivost, povezanost in prijateljstvo, pa vzdušje v ekipi ocenjuje brat našega kapetana Dino Murić. "Enostavno se fantje borijo, se vrnejo, igrajo obrambo in enostavno pozabijo napako ter igrajo naprej. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Pomembno je, da si kvaliteten, ampak še bolj pa je pomembno, da se razumeš in da si ekipa v pravem pomenu besede," še pravi. Dogovorili smo se, da se bomo zabavali na prav vsaki tekmi, je po obračunu z Nemčijo dejal tudi naš kapetan Edo Murić. "To je zdaj val, ki se je dvignil, to je energija, ki je do finala ne moremo ustaviti," še dodaja Dino Murić.

icon-expand Aleksander Sekulić je v šali delodajalce pozval k prizanesljivosti. FOTO: Aljoša Kravanja