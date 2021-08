Kdo so avstralski košarkarji, ki se bodo z našimi fanti pomerili v boju za olimpijski bron? Ohraniti bo treba mirno glavo, Avstralci igrajo grobo in trdo košarko, svari nekdanji košarkarski trener Zmago Sagadin. Slovenski kapetan Edo Murić pa pred bojem zagotavlja, da bodo na zadnjo tekmo prišli motivirani in pripravljeni.