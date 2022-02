Prevc: Pritisk je bil velik, punci sta izjemni, Timi je bil odličen

Uspelo jim je. Zlati in bronasti medalji na ženski tekmi so zdaj Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc dodali zlato medaljo z mešane ekipne tekme. Pritisk je bil velik, saj je bila slovenska reprezentanca nesporni favorit, končna zmaga pa je bila več kot prepričljiva. Timi Zajc: "Odgovornost je bila velika. Hvala bogu se je izšlo."

"Res en super dan, vsi štirje smo res odlično skakali. Zmaga z veliko prednostjo. Lahko rečem, da smo zasluženo zmagali. Ja, napake so mogoče bile, ampak nima smisla danes o tem govoriti. Medaljo imamo in to je to. Treba je bilo skočiti čimbolje in to smo naredili. Odgovornost je bila velika. Hvala bogu se je izšlo," je po prepričljivi zmagi dejal eden od štirih junakov nove slovenske skakalne pravljice Timi Zajc.

Vsi štirje so skakali odlično, napak ni bilo veliko."Ja, prvi skok vem, da je bil zelo dober, celo lepši kot na posamični tekmi. Tako mi je dejal trener. Za drugega še ne vem, je pa bila danes res ena čudna tekma, kar po vrsti so vse diskvalificirali. Jaz sem šla čez na srečo. Tekma je šla tako hitro skozi, nismo se ujeli, dali pa smo si 'petke', preden smo šli. Vzdušje je bilo super in oddelali smo svoje," je občutke po svoji drugi zlati medalji v zadnjih treh dneh poskušala strniti Urša Bogataj.

Izkušeni Prevc prepričljivo zaključil tekmo "Težko je bilo. Nihče ni naredil večje napake, to je to, kar na ekipnih tekmah največ šteje. Držali smo visoko raven skozi celotno tekmo, nihče ni popustil in zdaj smo, kjer smo. Ja, punci sta izjemni, Timi je bil odličen," je svoje rojake po zmagi pohvalil izkušeni Peter Prevc. Visokih pričakovanj pred tekmo se je dobro zavedal: "Pritisk je bil velik, do mene sicer ni prišel, izklopil sem marsikatero napravo že zelo zgodaj, tako da veliko motečih stvari do mene ni prišlo. Je pa Slovenija med favoriti že od leta 2013 in to je prva velika medalja na večjih tekmovanjih, tako da se statistika lahko tudi moti. Glede diskvalifikacij tako še nimam mnenja."

Bronu je dodala še zlato Nika Križnar je tekmo za Slovenijo začela odlično, po njenem skoku je naša reprezentanca vodila do konca tekme. "Skupaj s trenerjem smo bili zmenjeni, da povedem, da začnemo zelo dobro, da smo na prvem mestu. Uspelo mi je že v prvem skoku. Čeprav sem imela kar nekaj napak, sem prikazala, da sem lahko močna in da imam dobro tehniko v zraku. Iz skoka sem tako potegnila nekaj dobrega," je dejala Križnarjeva.

Tudi ona se je dobro zavedala pritiska: "Med celotno tekmo smo bili nekoliko živčni, to se je poznalo. Po prvi seriji je bilo kar nekaj diskvalifikacij in to nas je naredilo živčne predvsem zaradi tega, kaj se bo zgodilo. Upali smo, da ne bomo tudi sami diskvalificirani. Toda mislim, da smo ostali kar močni, ekipa je poskušala biti res osredotočena samo na skoke, da se nekako sprostimo. In kljub vsej 'kolobociji' smo ostali mirni in naredili zares lepe skoke."

