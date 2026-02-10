'Pričakovali smo medaljo'

Prva preizkušnja na olimpijskih igrah je bila rezervirana za dekleta. S srednjo napravo v Predazzu se niso spoprijateljile, vendarle pa je Nika Prevc izjemnost, ki jo kaže skozi celotno sezono kronala z naslovom olimpijske podprvakinje. Ko je predelala dosežek do potankosti se ji je na obraz vrnil nasmeh. Napad na medalje so uprizorili tudi Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc, a le en izjemen skok slednjega je bil za drugo slovensko medaljo na igrah Milano Cortina 2026 premalo.