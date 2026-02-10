'Pričakovali smo medaljo'

Prva preizkušnja na olimpijskih igrah je bila rezervirana za dekleta. S srednjo napravo v Predazzu se niso spoprijateljile, vendarle pa je Nika Prevc izjemnost, ki jo kaže skozi celotno sezono kronala z naslovom olimpijske podprvakinje. Ko je predelala dosežek do potankosti se ji je na obraz vrnil nasmeh. Napad na medalje so uprizorili tudi Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc, a le en izjemen skok slednjega je bil za drugo slovensko medaljo na igrah Milano Cortina 2026 premalo.
Ne čudi, da so, uvrstitev na zmagovalni oder vajeni slovenski navijači, vsak po svoje doživljali 6. mesto Prevca, 21. Zajca in 26. Laniška.
Nova priložnost za olimpijske medalje sledi z mešano ekipno tekmo.
