Olimpijske igre

'Pričakovali smo medaljo'

Predazzo, 10. 02. 2026 00.02 pred 6 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
M.F.
fcfab163dc_63537858

V Predazzu je končana druga, od skupno treh tekem na srednji skakalnici, ki pa se je končala v nasprotju z željami številnih slovenskih navijačev, ki so pripotovali v italijansko Zgornje poadižje. "Skakalci so nas razvadili," je bil le eden od komentarjev.

Prva preizkušnja na olimpijskih igrah je bila rezervirana za dekleta. S srednjo napravo v Predazzu se niso spoprijateljile, vendarle pa je Nika Prevc izjemnost, ki jo kaže skozi celotno sezono kronala z naslovom olimpijske podprvakinje. Ko je predelala dosežek do potankosti se ji je na obraz vrnil nasmeh. Napad na medalje so uprizorili tudi Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc, a le en izjemen skok slednjega je bil za drugo slovensko medaljo na igrah Milano Cortina 2026 premalo.

Ne čudi, da so, uvrstitev na zmagovalni oder vajeni slovenski navijači, vsak po svoje doživljali 6. mesto Prevca, 21. Zajca in 26. Laniška.

Nova priložnost za olimpijske medalje sledi z mešano ekipno tekmo.

smučarski skoki olimpijske igre navijači
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jerry321
10. 02. 2026 11.32
No, ne gre vedno vse po planu 🙂 a vseeno smo na naše skakalce in ostale športnike lahko ponosni 👍razvadli so nas
Odgovori
0 0
