Špela Ponomarenko Janić: Da se ti kaj takega pripeti na OI, je tragedija

Povsem jasno je, da Primorki in tudi njun trener dogodek ocenjujeta kot tragedijo, saj sta olimpijskemu nastopu posvetili pet let trdega dela, 39-letna Ponomarenko-Janićeva pa še kaj več, po nosečnostih se je dvakrat vrnila le, da bi v Tokiu poskušala osvojiti kolajno.

"To je eden najhujših trenutkov moje kariere. Zgodil se je v najslabšem možnem trenutku, na olimpijskih igrah se mi je pripetilo to, kar se mi ni v vsej karieri. Žalostna sem, težko bo to preboleti," je v solzah dejala Ponomarenko Janićeva, ki se ne zaveda dobro, zakaj je prišlo do neljubega dogodka.

"V težkih pogojih, valovih, sva se na koncu začela razhajati, nisva bili več usklajeni. Kar naenkrat sva se znašli v vodi. Nisem se mogla uloviti, veslo sem imela najbrž v zraku. Če bi se uspele obdržati, bi zadržale četrto mesto, ki je še vodilo v finale," napake ni uspela povsem razložiti izkušena Koprčanka.

Tudi pri Ostermanovi so že oči izdajale, da je tudi on pretočila nekaj solz, a se je po doping kontroli vendarle nekoliko umirila.

"Do zdaj sva nizali uspeh za uspehom, zdaj nisva ostale le brez finala, ampak tudi brez uvrstitve. Žal mi je, da se je to zgodilo, toda z dvignjeno glavo je treba naprej. Ne vem, kaj se je točno zgodilo, vem samo to, da so se najine sanje tam razblinile. Moram prespati, vedela sem, da bo težka, a da bova končali v vodi pa res nisem pričakovala," je dejala Ostermanova.

V kvalifikacijah, četrtfinalu in tudi med vožnjo v polfinalu nista dajali občutka, da bi se lahko borili za kolajno, a trener Stjepan Janić vendarle meni, da bi v finalu vse šlo na novo in da bi imeli njegovi varovanki dovolj moči, da se bi vmešali v boj za prva tri mesta.

"Še vedno menim, da sta bili pripravljeni za kolajno, čolni so si bili povsem blizu. Madžarki, ki sta blesteli v kvalifikacijah, sta se morali za finale zelo potruditi. A o tem zdaj nima smisla govoriti. Zgodilo se je to, kar se je, jezen sem bil, razbijal sem po tribuni. Zakaj je prišlo do napake? Predvidevam, da zaradi neusklajenosti. Po minuti veslanja zaradi utrujenosti izgubljaš usklajenost. Tehnično so zadnji metri kritični moment. Zadnji zavesljaji so se razpadli, čoln se je nagnil na eno stran in končali sta v vodi," meni trener.

Ponomarenko Janićevo in Ostermanovo v sredo čaka še nastop v posamični konkurenci, enojcu se zadnje časa nista posvečali, tako da nimata posebno velikih pričakovanj. Kljub tragediji v dvojcih o odpovedi nista razmišljali. "Tukaj sem, da tekmujem. Dala bom vse od sebe, bomo videli, kaj lahko dosežem," je dejala Ponomarenko Janićeva, enako pa obljublja tudi Ostermanova.