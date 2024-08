Prišel čas tudi za ekipno tekmovanje v namiznem tenisu, Slovence čaka težko delo

Dvoma, kdo je favorit, ni. Francozi, poleg bratov Lebrun imajo v ekipi še prav tako kakovostnega igralca Simona Gauzyja, so na letošnjem svetovnem prvenstvu osvojili srebro kolajno, Slovence so premagali tudi na zadnjem evropskem prvenstvu, zato bi bil njihov poraz prava senzacija.

"Čeprav bi rada govorila drugače in rekla, da so možnosti 50:50, bi se močno lagala. Francozi so velik favorit, brata Lebrun sta v odlični formi, za njihovo ekipo stoji številčna ekipa, ki si želi kolajno. Tu so še glasni navijači, dvorana bo zagotovo polna, tako da bomo del spektakla," selektorica Andreja Ojsteršek Urh ne more biti posebej optimistična.