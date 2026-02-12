Mama in sin prvič skupaj na zimskih igrah, zgodovinski trenutek

Krog, ki se je sklenil po 15 letih

Ljubitelji smučanja se morda še spomnite leta 2011, ko je Sarah Schleper na svoji takrat "zadnji" tekmi svetovnega pokala v ciljno strmino prismučala s triletnim Lassejem v naročju. Kar je takrat veljalo za čustveno slovo od kariere, se je izkazalo le za premor. Petnajst let pozneje se je tisti malček spremenil v vrhunskega športnika, ki na olimpijskem odru debitira ob boku svoje mame. "To je kot zgodba iz fantazijskega sveta," je njun skupni uspeh komentirala Schleperjeva, ki kljub 46 letom (naslednji teden jih bo dopolnila 47) še vedno čuti tekmovalni adrenalin.

Sarah Schleper FOTO: AP

Od ameriške reprezentance do mehiške zastave

Njena pot je vse prej kot običajna. Svojo olimpijsko pot je začela daljnega leta 1998 v Naganu kot članica ameriške reprezentance. Po poroki z Mehičanom je zamenjala državljanstvo in zdaj že tretjič ponosno zastopa Mehiko, kjer je na otvoritveni slovesnosti celo nosila zastavo. Čeprav priznava, da se s tistimi najhitrejšimi, kot je Mikaela Shiffrin, ne more več kosati, poudarja, da je zanjo uspeh že to, da sta s sinom Lassejem Gaxiolo oba dosegla olimpijsko normo. "Moji lasje so morda res malo sivi, a še vedno se počutim dobro in hitro," se je pošalila najstarejša alpska smučarka v zgodovini iger.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zanimivo je, da se bosta mama in sin na igrah borila na različnih lokacijah – Sarah v Cortini d'Ampezzo, kjer bo nastopila v superveleslalomu in slalomu, Lasse pa v štiri ure oddaljenem Bormiu, kjer ga čakata slalom in veleslalom. Njegov trener je nihče drug kot njegov oče, Federico Gaxiola. Sarah meni, da je geografska razdalja za njenega sina morda celo dobra: "Vse mu je novo. Lahko vse doživi sam, jaz pa ne pritiskam nanj nenehno."