Olimpijske igre

Mama in sin prvič skupaj na zimskih igrah, zgodovinski trenutek

Milano, 12. 02. 2026 14.07 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Sarah Schlepper in njen takrat triletni sin Lasse Gaxiola

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini so že ponudile številne zanimive in edinstvene zgodbe. Te dni je v središču pozornosti 46-letna veteranka Sarah Schleper, ki s svojim nastopom ne podira le starostnih rekordov, temveč piše povsem novo poglavje olimpijske zgodovine. Tokrat na strminah ni sama – družbo ji dela 18-letni sin Lasse Gaxiola, s čimer sta postala prvi par mama-sin, ki kadarkoli skupaj nastopa na istih zimskih olimpijskih igrah.

Krog, ki se je sklenil po 15 letih

Ljubitelji smučanja se morda še spomnite leta 2011, ko je Sarah Schleper na svoji takrat "zadnji" tekmi svetovnega pokala v ciljno strmino prismučala s triletnim Lassejem v naročju. Kar je takrat veljalo za čustveno slovo od kariere, se je izkazalo le za premor. Petnajst let pozneje se je tisti malček spremenil v vrhunskega športnika, ki na olimpijskem odru debitira ob boku svoje mame. "To je kot zgodba iz fantazijskega sveta," je njun skupni uspeh komentirala Schleperjeva, ki kljub 46 letom (naslednji teden jih bo dopolnila 47) še vedno čuti tekmovalni adrenalin.

Sarah Schleper
Sarah Schleper
FOTO: AP

Od ameriške reprezentance do mehiške zastave

Njena pot je vse prej kot običajna. Svojo olimpijsko pot je začela daljnega leta 1998 v Naganu kot članica ameriške reprezentance. Po poroki z Mehičanom je zamenjala državljanstvo in zdaj že tretjič ponosno zastopa Mehiko, kjer je na otvoritveni slovesnosti celo nosila zastavo. Čeprav priznava, da se s tistimi najhitrejšimi, kot je Mikaela Shiffrin, ne more več kosati, poudarja, da je zanjo uspeh že to, da sta s sinom Lassejem Gaxiolo oba dosegla olimpijsko normo. "Moji lasje so morda res malo sivi, a še vedno se počutim dobro in hitro," se je pošalila najstarejša alpska smučarka v zgodovini iger.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zanimivo je, da se bosta mama in sin na igrah borila na različnih lokacijah – Sarah v Cortini d'Ampezzo, kjer bo nastopila v superveleslalomu in slalomu, Lasse pa v štiri ure oddaljenem Bormiu, kjer ga čakata slalom in veleslalom. Njegov trener je nihče drug kot njegov oče, Federico Gaxiola. Sarah meni, da je geografska razdalja za njenega sina morda celo dobra: "Vse mu je novo. Lahko vse doživi sam, jaz pa ne pritiskam nanj nenehno."

Preberi še Ilka Štuhec z velikimi težavami, velikem zaostanku, na koncu pa - odstop

Za družino Gaxiola-Schleper so te igre več kot le lov za kolajnami. So uresničitev cilja, za katerega so se borili dolga leta. Kot pravi Lasse: "To, da sem tukaj z mamo in družino, naredi vse skupaj neverjetno posebno." Medtem ko se veteranka pripravlja na svojo sedmo olimpijsko preizkušnjo, se zgodba o dveh generacijah, enih štartnih vratih in skupnih sanjah neustavljivo širi po svetu.

Poglavja:
Na vrh Krog, ki se je sklenil po 15 l Od ameriške reprezentance do m
Sarah Schleper Lasse Gaxiola smučanje olimpijske igre

Od padca do zaroke: olimpijska prvakinja doživela čustveni vrtiljak

To pa je podvig: Federica Brignone z 20 treningi do olimpijskega zlata

enajstdvanajst1
12. 02. 2026 16.12
za 10 let lahko vzame drzavljanstvo omana ali kuvajta pa bo spet na olimpijatd tekmovala
