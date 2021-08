Raven Saunders prva v Tokiu protestirala med podelitvijo odličij

Ameriški mediji so zapisali, da nosilka srebrnega odličja z letošnjih olimpijskih iger v deželi vzhajajočega sonca odkrito zagovarja pravice LGBT. Temnopolta lezbijka Raven Saunders je dejala, da je na odru za zmagovalke izrazila svojo solidarnost do zatiranih oseb in dodala, da želi zastopati ljudi po vsem svetu, ki se borijo za svoje pravice.

Podobno kot telovadka Simone Biles je tudi Saundersova priznala, da se je v preteklosti borila z duševnimi motnjami. Prekrižane roke nad njeno glavo po njenih beseda pomenijo "križišče, na katerem se zatirani ljudje srečajo." Po njenem mnenju mlajši ljudje bolj odprto sprejemajo razlike med ljudmi kot prejšnje generacije: "Na koncu dneva se zavedamo, da je to večje od nas ali sil, ki nam vladajo. Zavedamo se, da smo vzor mnogim ljudem, ki nas spremljajo in jih zanima, če bomo kaj rekli v njihovem imenu."

Ameriška športnica je na igrah v Tokiu nase opozorila s pobarvanimi lasmi in maskami z motivi superjunakov. Povedala je, da se z likom Hulka poistoveti zaradi njegovih težav pri nadziranju njegove moči. Dodala je, da želi s svojo gesto in medaljo pomagati ljudem po vsem svetu, ki se borijo in nimajo platforme, s katere bi lahko svobodno spregovorili. Zmagovalka v suvanju je bila Kitajka Gong Lijiao. Olipijska prvakinja leta 2008 in 2012, Novozelandka Valerie Adams je osvojila bron.