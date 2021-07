Ravnikar izgubil v prvem krogu na izpadanje

Obračun slovenskega in italijanskega lokostrelca se je sicer začel z 20-minutno zamudo zaradi tehničnih težav v centru Yumenoshima. Nespolija to ni zmedlo, saj je zanesljivo dobil tri nize in hitro odločil vprašanje o zmagovalcu. V prvem nizu je bil Ravnikar še najbližje, a je Italijan s 27:26 v doseženih krogih slavil in dobil prvi točki. Nato je bil v naslednjih dveh še bolj prepričljiv in slavil z 29:26 in 27:25.