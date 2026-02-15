Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Reševanje smučarskih skokov, ali hvala, Slovenci?

Predazzo, 15. 02. 2026 10.37 pred 37 minutami 3 min branja 6

Avtor:
Matic Flajšman
Domen Prevc

Olimpijski prvak z velike skakalnice Domen Prevc, ki ga mediji zaradi rezultatske dominacije naslavljajo z Domenator, je garancija za uspeh. Slovenski navijači za soustvarjanje skakalnih praznikov na olimpijskih igrah v Predazzu. Slovenija ta hip rešuje težavo zanimanja za smučarske skoke.

Bilo je pred 35 leti, natanko 10. februarja, v dolini Fiemme, ko je Franci Petek na skakalnem stadionu v Predazzu doskočil, postal svetovni prvak, doživel trenutek, ko ti okrog vratu nadenejo zlato medaljo. Takrat sem imel nekaj manj, kot 8 let, spomnim se tistega roza dresa, številke 52, če me spomin ne vara, na dresu velik napis proizvajalca fotografske opreme z Japonske. Zgodovina, ki ne da se ponavlja. Če smo povsem natančni se nadgrajuje. Le igralci so isti – Slovenci.

Domen Prevc je medalji z mešane ekipne tekme dodal še zlato medaljo na posamični tekmi.
Domen Prevc je medalji z mešane ekipne tekme dodal še zlato medaljo na posamični tekmi.
FOTO: AP

Na olimpijskih igrah Domen Prevc z ekipo zbrano okrog njega. Fant, ki ni niti starejši brat Peter niti Cene. Če že, mešanica obeh; vsake toliko ima v glavi šalo, ki jo je sposoben stresti iz rokava, v prvi vrsti pa ima fokus potreben za doseganje vrhunskih rezultatov. In klik, da težavo, če se ta prikrade, pusti za sabo in gre naprej. Pa ne po stopničkah, ampak naravnost na vrh. Redki športniki, so sposobni po neuspehu, neuvrstitvi na zmagovalni oder na srednji skakalnici olimpijskih iger, resetirati glavo, poiskati rešitev, ob naslednjem nastopu na isti napravi navdušiti. Zakaj se vračamo na tekmo, ki sta ji sledila naslova olimpijskih prvakov na mešani ekipni tekmi (Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc, Domen Prevc) in sinoči še naslov najboljšega na veliki skakalnici. Zato, ker se dnevno srečujemo z vrhunskimi športniki, ki se potem, ko zaostanejo za lastnimi pričakovanji, sesedejo.

Preberi še Trenutek, ko je Domenator stopil pred navijače

Poiščejo pomoč okolice, psihologov, zdravnikov, prijateljev, da bi bili sposobni tekmovati, kaj šele zmagovati. Prevcu to uspeva, na ekipni tekmi je to uspelo Lanišku. Na treningih Timiju Zajcu, ki ga Slovenija potrebuje na najvišji ravni že v kratkem. Morda ga je za hip izgubila na novoletni turneji, ko je bil zaradi dresa diskvalificiran. A naslednja tekma, predstavlja naslednjo priložnost.In Slovenci, ko stopijo skupaj so sposobni poskrbeti za nemogoče. "Mene rezultat tako 'napali', da se še lažje osredotočim na naslednjo nalogo, da bi bil še boljši v prihodnosti," je v poznih večernih urah, po osvojeni zlati medalji, razmišljal 26-letnik, zaradi katerega v kraj s 4500 prebivalci pride tudi 500 slovenskih navijačev.

Smučarski skoki med najbolje obiskanimi

Z zanimanjem sem prisluhnil podatkom predstavnikov Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki so do včeraj prodali 1,27 milijona vstopnic za najrazličnejše dogodke v sklopu športnega vrhunca letošnje zime. Med obiskovalci je najbolj zaželen Bormio (94,5 odstotka), ko gre za prodajo vstopnic pa je razprodano tekmovalno turno smučanje, ki je sploh prvič na sporedu na olimpijskih igrah, 94 odstotno je razprodano hitrostno drsanje (najverjetneje tudi zato, ker mnogi želijo pozdraviti vplivneža in boksarja Jakea Paula, partnerja nizozemske zvezdnice Jutta Leerdam), na tretjem mestu lestvice pa so smučarski skoki, za katere so do uvodne preizkušnje na veliki skakalnici beležili 90 odstotno razprodanost dogodkov. Morda je bil sinoči odstotek še nekoliko višji. Pa ne, ker so smučarski skoki tako dober dogodek, da preprosto moraš biti na tribunah, ampak zaradi slovenskih navijačev. Edinih, ki se jih res sliši, sliši se njihove raglje (če jim jih na kontrolni točki ne odvzamejo varnostniki), vidi se slovenske zastave, ki jih ne prinašajo več na visokih drogovih (tudi te so jim na vhodu pobrali). Ja, Slovenci so rešitev za marsikaj. 

Preberi še Dobrodošli v gledališču Predazzo

Domen Prevc ta hip za dvig priljubljenosti športa, ki izgublja na ugledu v svetu smučarskih skokov, kjer, ko bodo naslednjič delali red, morda tudi Slovence vprašajo za kakšen nasvet. In ja, tudi slovenska hiša v Predazzu je kraj, kamor je prijetno priti, ko je v Predazzu zaprto vse. Tam še vedno pogasijo žejo komurkoli. In kot sva se strinjala s švedskim novinarskim kolegom: "To je mesto, na katerem moraš biti!" Če to vidijo tudi tujci ... bo že držalo.

olimpijske igre smučarski skoki olimpijske medalje domen prevc navijači zastave

Z domačega balkona je lahko videl svoje sanje

Izjemna Brignone na vrhu, 10 smučark v dobrih 60 stotinkah

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandi11
15. 02. 2026 11.10
Smučanje in smučarski skoki so luksuz in niso nujen del življenja, zato pa ni zanimanja... Treningi dragi in če nisi iz krajev, kjer je pozimi sneg, tudi odročni in težko dostopni... Snega je bilo pri nas nekaj le januarja, zdaj ga ni več. Trenirati pa je treba celo leto...
Odgovori
+0
1 1
trtr
15. 02. 2026 11.07
On je letalec, zato na mali skakalnici, ki je malenkost večja od krtine ne deluje najbolje. Sem vedel, da bo na večji čist drug in to se je tudi zgodilo.
Odgovori
+2
5 3
Žmavc
15. 02. 2026 11.18
To, da si vedel, nam ogromno pomeni!
Odgovori
+1
1 0
Sandokkan
15. 02. 2026 11.07
Smučarski skoki so med najmanj gledanimi športi na svetu. Podatki Eurosport. Samo Slovenci mislijo,da cel anev ve kdo je Prevc:))) V resnici pa to jemljejo resno V samo 4-5 državah na svetu!
Odgovori
-4
3 7
Rudar
15. 02. 2026 11.11
Potem ne glej in ne beri člankov o tem. Očitno delaš oboje.
Odgovori
+4
6 2
PomisliNaSonce
15. 02. 2026 11.18
Tud za Bmw-ja vsak ne ve.... predvsem zato, ker si ga je more privoščit. Logično, fuzbal igrišče imaš lahko sredi ničesar... smučarsko skakalnico pa le na izbranih mestih. Da pa še imaš koga, ki raste z skoki in se upa skočit in je za povrh še dober...pa si tako čisti luksus :)
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
cekin
Portal
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
moskisvet
Portal
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534