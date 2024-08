Rokometaši v boj za zgodovinsko prvo moštveno medaljo na olimpijskih igrah

Slovenska rokometna reprezentanca se bo borila za prvo moštveno medaljo na olimpijskih igrah. Najboljšo uvrstitev držijo košarkarji, ki so bili na preteklih igrah v Tokiu četrti. Pomerili se bodo s Španijo, s katero so se borili že v kvalifikacijah za OI in prvem krogu, kjer so bili Španci boljši s 25:22. A obetamo si, da se bo boj za bron končal drugače.

Slovenci so po hudem boju, ki so ga začinile tudi vprašljive sodniške odločitve, izgubili proti na papirju najmočnejši reprezentanci na svetu, Danski. A Slovenci s selektorjem Urošem Zormanom so odločeni, da osvojijo medaljo.

Slovenci so se v drugem polčasu popolnoma približali Danski in imeli zadnji napad za izenačenje. FOTO: AP icon-expand

"Medalja je medalja, ne glede na njen lesk," je povedal Zorman in dal vedeti, da se bodo njegovi varovanci borili do zadnjega atoma moči, da bi iz Pariza prišli z bronom okoli vratu.

Slovenija je prvo tekmo na tem olimpijskem turnirju začela izjemno. Proti Špancem so vodili že za štiri gole, na odmor med polčasom pa so odšli s prednostjo treh zadetkov. V drugem delu so popustili in Španci so se veselili zmage s 25:22.

Španija - Slovenija FOTO: AP icon-expand

Po tem je sledil velik preobrat in Slovenci so zmagali na naslednjih treh tekmah. Stopnjevali so tudi igro in presenetili prav vse, ko so v četrtfinalu z izjemno predstavo gladko premagali Norveško s 33:28.

Norvežani niso imeli pravega odgovora na izjemnega Aleksa Vlaha. FOTO: Profimedia icon-expand

Stavnice v vlogo favorita postavljajo Španijo, ki je v skupinskem delu kljub zmagi nad Slovenijo zasedla 3. mesto, mesto za Slovenijo. Nato so v četrtfinalu za gol premagali Egipt (29:28). Prav tako je bilo tesno na polfinalni tekmi proti Nemčiji, ki se je na koncu veselila s 25:24.

Nemški vratar Wolff je bil junak tekme proti Španiji FOTO: AP icon-expand

Slovenska rokometna reprezentanca bo morala v tekmi za bronasto medaljo pokazati visoko raven koncentracije, saj se bo soočila z izkušeno špansko ekipo, ki je znana po svoji disciplinirani igri. Ključ do uspeha za Slovenijo bo učinkovita obramba, saj je Španija ekipa, ki zna izkoristiti vsako napako nasprotnika. Prav tako bo pomembno, da slovenski rokometaši zadržijo mirno kri v ključnih trenutkih tekme, zlasti v končnicah polčasov, kjer so imeli na tem turnirju že nekaj težav.