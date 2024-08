Rokometaši z Nemci v bitko za prvo mesto v skupini

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Blondinka opazi par lepih čevljev. Vkoraka v trgovino in vpraša, koliko stanejo. „1200 evrov,“ reče prodajalec. „Toliko? A jih ne morem dobiti s popustom?“ vpraša blondinka. „Ne,“ reče prodajalec in ji pojasni, da so to čevlji iz najboljše aligatorjeve kože. A se blondinka ne da in sitnari še nekaj minut. Prodajalcu je končno dovolj in ji zabrusi, da je za prodajalno jezero z aligatorji: „Zakaj si ne ulovite in ubijete svojega aligatorja pa boste imeli čevlje?!“ „Prav, pa bom!“ mu odvrne blondinka, se obrne in zapusti prodajalno. Čez nekaj časa prodajalca zaskrbi, da morda ni res odšla do jezera, zato se odloči, da bo preveril. Ko pride do jezera, vidi na bregu 6 mrtvih aligatorjev in blondinko, ki je pravkar ujela sedmega. Še preden jo lahko vpraša, kaj počne, blondinka obupano zastoka:“Tudi ta nima čevljev na nogah!“