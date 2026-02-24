Po grozljivem padcu Vonnove se je oglasil Ronaldo: sporočilo, ki odmeva v športnem svetu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Lindsey Vonn je na smukaški preizkušnji v Cortini padla že kmalu po startu in pri tem utrpela hude poškodbe noge, zaradi katerih so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so sprva opozarjali na resnost stanja, saj je utrpela kompleksen zlom golenice in mečnice ter kompartment sindrom, ki lahko ogrozi prekrvavitev tkiva. Po več zahtevnih operacijah so uspeli stabilizirati poškodbo in rešiti nogo, smučarka pa je bila po približno dveh tednih odpuščena iz bolnišnične oskrbe. Pred njo je zdaj dolgotrajno okrevanje in rehabilitacija.

Vonnova je razkrila, da je pri vsem skupaj prejela tudi transfuzijo krvi in se zahvalila zdravniku, ki jo je dobesedno rešil. "Opravil je poseg, ki se imenuje fasciotomija, prerezal je obe strani moje noge, da je tkivo lahko zadihalo, in mi s tem rešil nogo. Vedno pravim, da se vse zgodi z razlogom. Če si ob prvem padcu ne bi strgala križne vezi, kar bi se tako ali tako zgodilo, Toma [Hacketta] ne bi bilo tam in mi ne bi mogel rešiti noge." V prvem obdobju okrevanja bo uporabljala invalidski voziček, nato pa bo rehabilitacijo nadaljevala z berglami. Po trenutnih ocenah jo čaka najmanj leto dni dolgotrajnega in postopnega okrevanja, šele nato bo lahko razmišljala o morebitnih nadaljnjih posegih in vrnitvi na tekmovalne proge.

Med številnimi sporočili podpore iz športnega sveta je izstopil tudi odziv Cristiana Ronalda. Portugalski nogometni zvezdnik je pod njeno objavo na družbenih omrežjih zapisal, da pravih šampionov ne določajo le zmage, temveč tudi trenutki, ko se ne predajo, ter ji sporočil, naj vztraja, saj se legende vedno znova poberejo. Vonnova se mu je na komentar javno zahvalila in zapisala, da ji njegove besede pomenijo zelo veliko.