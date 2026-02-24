Naslovnica
Olimpijske igre

Po grozljivem padcu Vonnove se je oglasil Ronaldo: sporočilo, ki odmeva v športnem svetu

Ljubljana, 24. 02. 2026 15.43 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
N.M.
Lindsey Vonn in Ronaldo

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je javno izrazil podporo ameriški smučarski legendi Lindsey Vonn, ki okreva po hudem padcu na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026. Po več operacijah je Vonnova zapustila bolnišnico, zdaj pa jo čaka dolgotrajen in zahteven proces rehabilitacije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lindsey Vonn je na smukaški preizkušnji v Cortini padla že kmalu po startu in pri tem utrpela hude poškodbe noge, zaradi katerih so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so sprva opozarjali na resnost stanja, saj je utrpela kompleksen zlom golenice in mečnice ter kompartment sindrom, ki lahko ogrozi prekrvavitev tkiva. Po več zahtevnih operacijah so uspeli stabilizirati poškodbo in rešiti nogo, smučarka pa je bila po približno dveh tednih odpuščena iz bolnišnične oskrbe. Pred njo je zdaj dolgotrajno okrevanje in rehabilitacija.

Preberi še Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve

Vonnova je razkrila, da je pri vsem skupaj prejela tudi transfuzijo krvi in se zahvalila zdravniku, ki jo je dobesedno rešil. "Opravil je poseg, ki se imenuje fasciotomija, prerezal je obe strani moje noge, da je tkivo lahko zadihalo, in mi s tem rešil nogo. Vedno pravim, da se vse zgodi z razlogom. Če si ob prvem padcu ne bi strgala križne vezi, kar bi se tako ali tako zgodilo, Toma [Hacketta] ne bi bilo tam in mi ne bi mogel rešiti noge."

V prvem obdobju okrevanja bo uporabljala invalidski voziček, nato pa bo rehabilitacijo nadaljevala z berglami. Po trenutnih ocenah jo čaka najmanj leto dni dolgotrajnega in postopnega okrevanja, šele nato bo lahko razmišljala o morebitnih nadaljnjih posegih in vrnitvi na tekmovalne proge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med številnimi sporočili podpore iz športnega sveta je izstopil tudi odziv Cristiana Ronalda. Portugalski nogometni zvezdnik je pod njeno objavo na družbenih omrežjih zapisal, da pravih šampionov ne določajo le zmage, temveč tudi trenutki, ko se ne predajo, ter ji sporočil, naj vztraja, saj se legende vedno znova poberejo.

Vonnova se mu je na komentar javno zahvalila in zapisala, da ji njegove besede pomenijo zelo veliko.

Preberi še Zdravnik, ki je rešil nogo Lindsey Vonn

Njegovo sporočilo so mediji izpostavili kot poklon vztrajnosti in mentalni trdnosti ameriške smučarke, ki se je na olimpijske igre vrnila kot ena najizkušenejših tekmovalk v karavani. Ob tem so poudarili širši val podpore iz športnega sveta in javnosti, ki se je zvrstil po njeni nesreči ter znova pokazal, kako močna je solidarnost med vrhunskimi športniki v trenutkih hudih poškodb.

Po odpustu iz bolnišnice se je Vonnova javno zahvalila zdravstveni ekipi. Kljub resnosti poškodb ostaja optimistična in osredotočena na postopno vrnitev v vsakdanje življenje. Ronaldovo sporočilo podpore tako simbolno povezuje dva vrhunska športnika, ki ju zaznamujeta dolgi karieri, številni vrhovi in izjemna vztrajnost na najvišji ravni.

nogomet ronaldo olimpijske igre lindsey vonn poškodba

Ob blišču medalj tudi opomnik, da rezultati niso vse

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
24. 02. 2026 17.07
Glede na to kako zelo pogosto visi na druzabnih omrezjih, je zelo malo verjetno, da je komaj danes izvedel za njeno nezgodo. Ampak današnja raja, ki je veliko preveč obsedena s športom, pobere čisto vse kar ji športniki servirajo.
Odgovori
0 0
AshBurton
24. 02. 2026 17.03
O Vonnovi ste v 1 tedno napisali vec kot v 5letih za nase smucarke🤦
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
24. 02. 2026 16.54
Kaj vse delajo eni in drugi za všečke .. zadnje slinjenje je iz Južne Afrike, ne omenja pa ubogega psa
Odgovori
0 0
bibaleze
