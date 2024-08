Ruski in italijanski tenisačici ter ameriška in avstralska igralca v finalih dvojic

Italijanki Errani in Paolini sta češki par premagali s 6:3, 6:2. S tem je Italija na poti do prve olimpijske medalje v tenisu, odkar je Uberto de Morpurgo zasedel tretje mesto na igrah v Parizu leta 1924.

Ruski teniški igralki Mira Andreeva in Diana Shnaider sta premagali španski nasprotnici Cristino Bucsa in Saro Sorribes Tormo ter se uvrstili v finale ženskih dvojic na olimpijskih igrah v Parizu. Za zlato medaljo se bosta v nedeljo pomerili z Italijankama Saro Errani in Jasmino Paolini , ki sta ugnali Čehinji Karolino Muchovo in Lindo Noskovo .

Avstralca proti Američanoma

Avstralska teniška igralca Matthew Ebden in John Peers sta z današnjo zmago nad Američanoma Taylorjem Fritzem in Tommyjem Paulom s 7:5 in 6:2 uvrstila v finale olimpijskega turnirja v dvojicah. Tam se bosta pomerila s še enim ameriškim parom, Austinom Krajicekom in Ramom Rajeevom.

Avstralca sta za zmago nad Fritzem in Paulom potrebovala dobro uro in pol. V sobotnem finalu se bosta pomerila z Američanoma Krajicekom in Rajeevom, ki sta na poti do finala med drugim s 6:2 in 6:4 izločila Španca Carlosa Alcaraza in Rafaela Nadala.

V polfinalu sta nato v sredo s 6:2 in 6:2 premagala češki dvojec Tomaš Machač-Adam Pavlasek, ki se bo z današnjima poražencema v soboto potegoval za bronasto odličje.