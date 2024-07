'Sama sem se odločila, da podpiram enakost spolov. To je moja obveza'

Na olimpijskih igrah Parizu je prvič v zgodovini zastopano enako število športnic in športnikov. Korak je velik in je trajal več kot stoletje, če vemo, da na prvih igrah 1896 ženske sploh niso smele nastopiti, štiri leta kasneje prav v Parizu jih je bilo 22. Okrogla miza v Slovenski hiši v Parizu pa je pokazala, da bo pot do enakosti še dolga.

Enakost spolov v športu je bil naziv okrogle mize, ki je pokazala, da so številna področja še vedno neurejena, posebej izstopa še vedno majhno število žensk na ključnih mestih v športnih organizacijah in zvezah. Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je ob tem opozorila, da tudi njej kot prvi ženski predsednici v uvodu ni bilo lahko. "Sama se se odločila, da podpiram enakost spolov. To je moja obveza, to je to, v kar verjamem in kar delam z vsem srcem, ker so mi pot utirale ženske pred mano. Zdaj bom sama pot utirala drugim," je dejala predsednica in opozorila na moč besede, ki jo ima. Obenem je poudarila, da je zgrešena ideja, da se s tem odriva moške proč: "Ideja je enakost in enakopravnost. Fizično nismo enaki, vsaka pametna država pa je nespametna, če polovici prebivalstva ne ponudi enakih možnosti." Ob tem je naštela vrsto številk iz politike, ki potrjujejo neenako zastopanost. Svojo moč pa je ponazorila s primerom sestanka s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem, ki ji je na sestanku obljubil izenačenje pogojev za moško in žensko reprezentanco. Annamarie Phelps, ki na Evropskem olimpijskem komiteju vodi komisijo za enakost spolov, je poudarila, da je Evropa sicer vodilna športna velesila po osvojenih odličjih na olimpijskih igrah, na področju enakosti pa v številnih segmentih zaostaja.

Nataša Pirc Musar na okrogli mizi o enakosti spolov v športu FOTO: Aleks Gasser STA icon-expand

"Številke se počasi spreminjajo in v Evropi smo blizu 30-odstotni zastopanosti žensk v izvršnih odborih olimpijskih komitejev," je povedala nekdanja svetovna prvakinja v veslanju. In kot je še dodala, je tudi večja zastopanost žensk postregla z odličnimi kandidatkami. "Vedeti morate, da vedno želimo najboljše rezultate svojih organizacij. A vzpodbujati moramo ženske in jim nuditi ustrezne pogoje. Ne glede na spol je zlata kolajna zlata kolajna, potrebujemo pa okolje, ki bo razumelo, kaj športnice potrebujejo." Barbara Žibret Kralj iz Deloitte Slovenia, ki je tudi revizijski partner Moka, je izpostavila, da med poslom in športom ni velike razlike. "Stvari se pogosto premikajo prepočasi. Šport, gospodarstvo in druge institucije moramo deliti enake vrednote. Enakost moramo vključiti v svoje strategije, samo smernice pri tem niso dovolj," je še dejala in dodala, da bo to treba tudi zakoniti. Dodaja, da bodo z večjo prisotnostjo žensk v gospodarstvu tudi vlaganja in podpora za ženski šport večja. "Stereotip v družbi še vedno je, da je sponzorstvo žensk manj atraktivno."

Nataša Pirc Musar v Parizu FOTO: Aleks Gasser STA icon-expand